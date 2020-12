Vedi il tuo viso invecchiare giorno dopo giorno? Se vuoi fermare il tempo scopri le 5 abitudini che dovrai subito abbandonare.

Creme, sieri, massaggi, trattamenti e, ammettiamolo, anche qualche puntura qua e là.

Noi donne faremmo veramente qualsiasi cosa pur di vedere il tempo fermarsi sul nostro volto.

Invece, sempre più spesso, scopriamo una rughetta in più, troviamo la pelle più cadente e la consapevolezza avanza: stiamo invecchiando!

Con questa certezza si fa avanti spesso anche un piccolo seme di sconforto: molte di noi guardano agli anni che passano con preoccupazione, come alla fine di un’epoca di opportunità e bellezza.

L’approccio certo non è dei migliori: invecchiare è infatti un processo naturale e, in quanto tale, andrebbe vissuto con una certa serenità ma del resto non sempre è possibile esser sagge (anche se dovrebbe esser una conseguenza proprio dell’avanzare dell’età).

Se allora all’idea di vedere il vostro volto sempre più segnato dal tempo proprio non riuscite ad arrendervi ecco un prezioso consiglio.

Sapevate che l’invecchiamento precoce è spesso causato da una serie di azioni che compiamo, con colpevole inconsapevolezza, giorno dopo giorno?

Conoscere queste abitudini ed evitarle potrebbe allora essere la vera chiave di volta.

5 abitudini che ti fanno invecchiare

Cattive abitudini e uno stile di vita sbagliato accelerano il naturale processo di invecchiamento.

Ecco perché spesso, nonostante il nostro impegno infatti di skin care quotidiana e trattamenti professionali, i segni del tempo non i fermano più.

Paradossalmente ciò che dobbiamo fare potrebbe esser allora assai più semplici di quanto credessimo: basterà dire addio ai comportamenti sbagliati che stiamo per elencarvi.

Dormire male e poco – La carenza di sonno danneggia in diversi modi la nostra vita: la nutrizionista ci aveva spiegato come ciò può addirittura farvi ingrassare, oggi vi ricordiamo come vi invecchi.

Fumare – Non c’è aspetto della nostra vita che non venga danneggiato dal fumo: sapevate ad esempio che la semplice azione di aspirare dalla sigaretta aumenta l’odiato “codice a barre” sul nostro contorno labbra?

Assumere troppi zuccheri – Quando sale il livello di glicemia nel sangue notiamo un aumentare del pallore, una maggior insorgenza delle occhiaie e, dunque, un’apparenza nel complesso più vecchia.

Fare poco sport – L’attività sportiva va sempre di paripasso con il nostro benessere e la nostra bellezza. In questo caso basterà anche concedersi semplicemente pause regolari dal lavoro e usarle per muoversi un po’ (alzarsi, camminare, fare le scale e tutto ciò che comporta movimento fisico, per almeno una quindicina di minuti ad ogni pausa.)

Non usare la protezione solare – Quante volte dovremo ricordarvi che il sole è il principale nemico della nostra pelle? Non è un caso se vi avevamo consigliato di applicare l’pf anche sulle mani per evitare l’insorgere di macchie e affini.

Dormire a pancia in giù – Dormire con il viso pressato sul cuscino è decisamente un via libera per le rughe. La mancanza di collagena fa infatti sì che pressioni un tempo innocue diventino “letali”, come vi avevamo spiegato in 5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

In quanti di questi scivoloni incappate giorno dopo giorno?