Era conosciuta per essere la fidanzata dell’imprenditore – dj – influencer Gianluca Vacchi. Oggi Giorgia Gabriele è nota perché è la fondatrice del brand Wandering. Come copiare il suo look?

Giorgia ha un nuovo amore, si chiama Andrea Grilli e, come lei, lavora nel mondo della moda. Da pochi mesi è diventata mamma di Matteo e la sua linea d’abbigliamento va a gonfie vele. Per ispirarsi ai suoi outfit basterà il più delle volte andare sul sito ufficiale di Wandering ma qui di seguito ci sono allettanti alternative.

La forza di ricominciare dopo una delusione

Giorgia, romana, classe ’84, aveva chiuso la relazione con Gianluca Vacchi nonostante ne fosse innamorata. Di lui abbiamo scritto recentemente a proposito della malformazione della figlia neonata. La versione ufficiale era la voglia di farcela da sola con la sua nuova avventura lavorativa. La realtà ovviamente è un’altra ma ora occupiamoci del look. Di seguito in un ritratto black and white che sarebbe una valida soluzione per l’ultimo giorno dell’anno. Anche Fausto Puglisi propone un abito simile, nero, lungo, con spacco. Il prezzo è di 813 euro.

Se ancora non avete idea di come vestirvi questa sera guardate i nostri consigli qui rigorosamente studiati per ogni tipologia di fisico.

Il look che preferisco è il completo per l’autunno inverno firmato Stella McCartney (nella foto sotto). La figlia del famosissimo Paul è infatti una stilista acclamata in tutto il mondo.

Fracomina (a soli 230 euro) ha realizzato un blazer regular doppiopetto in tessuto Principe di Galles abbinato a pantaloni regular con tasche alla francese.

Giorgia punta molto sugli accessori. Gli abiti sono un pezzo unico oppure giacca e pantalone o ancora camicia e gonna. Mai troppi capi addosso e mai banali. Anche per le sue proposte di stile è seguitissima su Instagram. In ogni caso bisogna puntare sul pezzo forte del nostro corpo (nel suo caso le gambe) ed evidenziare quello.

La vita di Giorgia sembra volerci ricordare due cose importanti. La prima è che non si può trovare la persona giusta se si sta con quella sbagliata, la seconda è che quando si ha al proprio fianco un uomo di valore questo può davvero aiutarti nel farti capire in cosa potrai brillare e come. Il resto sta a te.

Silvia Zanchi