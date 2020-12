E’ scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre si trovavano in piscina. I fan non hanno potuto non notare la “felicità” di lui durante l’incontro.

Giulia Salemi da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, per la seconda volta, ha sempre messo in chiaro, che aveva voglia di concentrarsi soltanto sul suo percorso. Senza lasciarsi andare a flirt com’è successo durante il corso della sua partecipazione alla terza edizione del programma, in cui si era creata una storia con Francesco Monte terminata poco dopo la fine del reality show di canale 5.

Purtroppo le buone intenzioni non sono state affatto rispettate. Tant’è che durante il corso delle settimane era evidente la sua attrazione per Pierpaolo Pretelli. In un primo momento i due dichiaravano di essere soltanto dei buoni amici e nient’altro, ma man mano sono venuti allo scoperto, affermando che di avere un sincero interesse l’uno per l’altra. Interesse che non è stato visto di buon occhio dagli altri concorrenti della casa, tant’è che è scoppiata la lite con Dayane Mello.

Ora però i due sono riusciti andare oltre tutto questo, ed è scoppiata la passione al GF Vip. Tant’è che ai fan non è sfuggita la felicità di lui e nemmeno a Giulia, che ha subito provveduto a rimediare.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: baci di fuoco in piscina

Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare alla passione con Giulia Salemi nella piscina del GF Vip, fornendo al pubblico del piccolo schermo un remake dei primi baci scambiati da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

I baci sono stati uno dei momenti più attesi dai fan, ma anche da loro stessi, visto che quando l’ex velino moro di Striscia la Notizia, che ha “stufato” Elisabetta Gregoraci, è uscito dalla vasca è dovuto ricorrere all’aiuto di Giulia che ha subito provveduto a coprirlo con un accappatoio e non per evitare che prendesse freddo, ma affinché l’occhio indiscreto delle telecamere non immortalasse, ma è stato troppo tardi perché i fan hanno notato tutto, tutta la sua felicità di aver trovato una certa vicinanza fisica con la Salemi.

Inizialmente lei aveva mostrato qualche titubanza nel lasciarsi andare a questa nuova amicizia speciale, affermando che voleva concentrarsi unicamente su stessa, ma qualcosa poi è cambiato. Tant’è che ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di aver trovato finalmente una erta serenità all’interno del contesto della Casa. Anche se alcuni dubitano del reale interesse di Pierpaolo, visto che ha cambiato in maniera piuttosto repentina a chi indirizzare tutte le sue attenzioni nel gioco.

Giulia e Pierpaolo saranno ufficialmente la prima coppia di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? Sicuramente i baci che si sono scambiati non sono quelli di un’amicizia speciale, ma sicuramente tra loro c’è qualcosa di più. Sicuramente l’attrazione fisica tra loro non sembra mancare.