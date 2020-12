GF Vip, Enock parla di Pierpaolo: Elisabetta Gregoraci si alza e se ne va – VIDEO

Dopo il GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha tenuto una diretta insieme ad Enock e Francesco Oppini, ma quando le hanno chiesto di Pierpaolo la sua reazione ha stupito.

Il GF Vip non smette mai di stupire il suo fedele pubblico e come ormai è risaputo il meglio avviene sempre e soltanto dopo la diretta di canale 5. Come ormai è tradizione, infatti, Elisabetta Gregoraci, insieme ad Enock Barwuah e Francesco Oppini, ha tenuto una diretta con gli utenti della rete su Instagram per commentare insieme quanto è successo poco prima.

Ovviamente tra una domanda e l’altra non poteva di certo mancare una curiosità su Pierpaolo Pretelli, in quanto gli utenti della rete sono curiosi di sapere cosa ne pensano delle sue avventure sentimentali, visto che durante il corso della diretta si è parlato dei suoi continui cambi di interesse verso le concorrenti della casa e non.

Enock ha prontamente risposto, specificando il tutto anche in un secondo momento sui social, che lui non vuole assolutamente entrarci in questa storia e che la scelta di chi stare o con chi non stare riguarda esclusivamente l’ex velino moro e non di certo lui. A stupire, però, non è stata la sua risposta, più che giusta e coerente anche con l’atteggiamento mostrato durante il suo percorso nella casa, ma quella di Elisabetta, che ieri è stata la protagonista di una feroce discussione con Antonella Elia, che si è alzata e se n’è andata.

Elisabetta Gregoraci stufa di Pierpaolo Pretelli: la reazione post GF Vip

Elisabetta Gregoraci si è alzata e si è allontanata dal collegamento con i fan, come potete vedere nel video pubblicato in fondo all’articolo, per poi tornare qualche secondo dopo perché stufa di dover affrontare sempre lo stesso argomento di cui aveva parlato anche poco prima durante la diretta con il Grande Fratello Vip.

Durante il corso della puntata, in collegamento con Pierpaolo Pretelli, che come Giulia Salemi non comprende le frecciate lanciate da Tommaso Zorzi, ha avuto anche modo di chiarire che per lei il capitolo non è mai iniziato. Così come non è stata lei ad inviargli un aereo negli scorsi giorni consigliandogli di pensare al suo percorso piuttosto che ai vari flirt nella casa.

“Non sono stata io. Greg, nel messaggio, stava per Gregorelli, i fan, non per Gregoraci” ha spiegato, facendo cadere Pretelli nell’imbarazzo più totale, che era convinto di aver ricevuto un regalo di Natale da lei ma così non è stato, in quanto il gentile omaggio è stato donato dai fan.

Enock che parla di Piertronista e delle sue scelte ed Elisabetta che si alza, se ne va e poi dice “Hai finito? Posso tornare?”. Non le dirette post puntata che regalano cinema esattamente quanto le puntate#gregorelli #montecarlers pic.twitter.com/Re5nKbb9n5 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) December 29, 2020

Elisabetta Gregoraci ha messo le cose in chiaro con Pierpaolo, sperando anche che il pubblico del piccolo schermo abbia compreso il messaggio. Tra loro non ci sarà nulla al di fuori del programma e lui sembra essersi concentrato su altre ragazze.