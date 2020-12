GF Vip, Salvo Veneziano stronca Signorini durante la diretta: “Stai sulle pall*”

Salvo Veneziano durante il corso della diretta del GF Vip si è duramente scagliato contro Alfonso Signorini, non mandandole di certo a dire al conduttore che lo squalificato durante la passa edizione.

Al GF Vip i colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno. Non solo per quanto riguarda i concorrenti attualmente nella casa più spiata d’Italia, ma anche per quanto riguarda i concorrenti delle edizioni passate a cui ancora non vanno giù le decisioni presa da Alfonso Signorini o dalla produzione del reality show di canale 5 durante il loro percorso.

E’ il caso di Salvo Veneziano che durante il corso della diretta di questa sera, quando Antonella Elia si è scagliata contro Samantha De Grenet, è subito intervenuto sul suo profilo Instagram, stroncando non solo l’opinionista, ma spendendo dure parole anche nei confronti del padrone di casa, insinuando non solo che abbia delle preferenze tra i suoi vipponi, ma anche inizia a stare sulle scatole a tutto il piccolo del piccolo schermo.

Salvo Veneziano attacca la conduzione di Signorini al GF Vip: il duro sfogo

Maria De Filippi nella Casa di #GFVIP? Sì, è tutto vero! ❤️ pic.twitter.com/5FUhAX5Ioh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Salvo Veneziano non le ha mandate di certo a dire sul suo profilo Instagram, scagliandosi duramente contro il padrone di casa, accusandolo di aver fatto in passato e tutt’ora delle preferenze tra i concorrenti e ricordando ad Antonella Elia, come lei stessa ha affermato in puntata, che le parole sono importanti e che lei spesso ci è andata giù pesante. L’unica nota positiva è stata trovata dall’ex concorrente nei confronti di Pupo.

“Questa sera Pupo va subito nominato come Presidente della Repubblica” ha esordito Salvo, che durante il corso di questi giorni ha perfino appoggiato Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini. “Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri, mentre sul conduttore stendiamo un velo pietoso“ ha poi proseguito.

“Alfonso voglio darti un consiglio: fai meno preferenze, perché ora stai decisamente esagerando e inizi a stare sulle pall* a tutti quanti” ha continuato, non spendendo di certo belle parole nei confronti di chi lo aveva voluto nella passata edizione. “Da un ex concorrente impalato nel retto” ha concluso per poi aggiungere: “Ma vaffancul*” ha aggiunto, non mandandole di certo a dire, rendendo ancora una volta chiara la sua posizione su quest’edizione del GF Vip, che invece sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico del piccolo schermo.

Il duro sfogo di Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini non è passato inosservato tra il pubblico della rete, che ha prontamente stroncato l’ex concorrente in quanto ancora una volta avrebbe perso una buona occasione per fare bella figura, visto che lui ha abbandonato la casa più spiata d’Italia a causa delle terribili frasi pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis. Frasi che indignarono non solo la diretta interessa, ma anche il pubblico che chiese l’immediata squalifica, che fu acconsentita dalla produzione, del concorrente dalla casa più spiata d’Italia.