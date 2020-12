GF Vip, Bettarini una furia contro Signorini: “Ci deve delle spiegazioni!”

GF Vip, Stefano Bettarini si è scagliato nuovamente contro Alfonso Signorini dopo la sua squalifica che proprio non gli va giù, accusandolo di voler creare una lobby.

Al GF Vip le polemiche non sembrano voler terminare, diventando ormai l’argomento del giorno. Questa volta a lanciare una nuova discussione è stato Stefano Bettarini che durante questa quinta edizione del reality show è durato quasi come Flavia Vento, soltanto che lei ha scelto di abbandonare il gioco in quanto sentiva troppo la mancanza dei suoi cani, mentre lui è stato squalificato a causa di una bestemmia.

L’ex calciatore non è riuscito ancora a superare la squalifica dal programma, ritenendola ingiusta, e nel corso di queste ore, dopo aver replicato alla stoccata in diretta, è tornato a parlare dell’argomento, sottolineando come non riesca a comprendere come mai una bestemmia, o presunta tale, possa offendere il pubblico del piccolo schermo, mentre frasi offensive sulle donne, continui riferimenti alla sfera carnale, e baci omosessuali no.

Bettarini si è scagliato contro il GF Vip, chiedendo spiegazioni sul politicamente corretto e accusando il conduttore, o chi per lui, di voler addirittura creare una lobby. In suo soccorso, manco a dirlo, è perfino arrivato Salvo Veneziano, squalificato durante la scorsa edizione a causa delle terribili frasi pronunciate contro Elisa De Panicis.

Stefano Bettarini dopo il GF Vip: “Vogliono forzarci a creare questa lobby”

Stefano Bettarini non le ha di certo mandate a dire su Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip, ma nemmeno il pubblico della rete nei suoi confronti. Così come in quelli di Salvo Veneziano, che non solo ha difeso l’ex calciatore, ma ci ha tenuto a sottolineare che entrambi non sono omofobi, anzi hanno pure tanti amici gay, ma il troppo storpia. Un discorso, diciamocela tutta, che fa acqua da tutte le parti, ma vediamo cos’ha scritto Bettarini a tal proposito.

“Credo che per inciso qualcuno ci debba, vi debba, delle spiegazioni su ciò che è politicamente corretto e su chi e come stabilisca come i bambini e le famiglie saltino fuori soltanto per crocifiggere qualcuno“ ha esordito su Instagram. “E poi scompaiono nel nulla quando si allude ad uccelli o cose irripetibili sulle donne” ha proseguito Stefano, che è convinto di sapere perché l’hanno cacciato dalla casa.

“Ci vogliono forzare a creare una lobby, ma non si combatte così l’omofobia“ ha poi dichiarato. “Il troppo, si sa, storpia sempre e per me, questo è il mio personale parere, si ottiene soltanto l’effetto contrario. Ovvero: irritare chi non è omofobo“ ha concluso, attirando l’ira del web che ha ritenuto il suo discorso, e la relativa difesa di Salvo Veneziano che trovate a fine articolo, del tutto insensato e fuori luogo.

Bettarini e Salvo Veneziano siete due omofobi. (Rosiconi e morti di fama).

Io ho imparato che l’amore non ha limiti (anche in amicizia) e ognuno lo esprime come meglio crede. Voi invece siete molto limitati. Avreste dovuto dare l’esempio, ma è meglio che state zitti.#GFvip pic.twitter.com/k5Ui3vB5JZ — Maria Elisa (@MariaEl26055710) December 27, 2020

Alfonso Signorini replicherà a queste nuove accuse? Staremo a vedere se commenterà il tutto o meno durante la diretta di domani del GF Vip.