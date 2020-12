Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip: “Altro che bestemmia. Ecco perchè mi hanno cacciato”.

Stefano Bettarini torna a parlare della sua espulsione dal Grande Fratello Vip 2020 svelando quello che, secondo il suo parere, sarebbe il vero motivo che avrebbe spinto Alfonso Signorini e la produzione del reality di canale 5 ad adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Bettarini è stato squalificato per bestemmia. L’ex calciatore, però, pur accettando la decisione del reality, si è sempre difeso sostenendo di aver usato una locuzione che è propria del linguaggio della sua regione. In un’intervista al settimanale Oggi, così, l’ex marito di Simona Ventura rilascia nuovi dettagli in merito.

Stefano Bettarini: “Cacciato dal Grande Fratello Vip 2020 per coprire donne con cui ho avuto una relazione”

A distanza di settimane dalla sua espulsione dal Grande Fratello Vip 2020, Stefano Bettarini, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, svela quello che potrebbe essere il vero motivo del provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

“Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo”, ha detto l’ex concorrente.

“Perché hanno chiesto proprio a me di entrare nella Casa? A cosa servivo nei loro progetti? Perché mi hanno subito fatto incontrare Dayane? Perché hanno insistito affinché io firmassi un contratto senza l’intermediazione del mio manager? Ci sono vari punti da chiarire. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”, ha aggiunto.

La prima donna con cui Bettarini ha avuto un breve trascorso sentimentale è Dayane Mello con cui ha avuto un flirt durante l’edizione dell’Isola dei Famosi di cui lei era concorrente e lui inviato. Tra Bettarini e Dayane Mello, all’interno della casa, ci sono state subito scintille.

La seconda donna che è stata accostata a Bettarini è stata Elisabetta Gregoraci, ma in questo caso di tratterebbe di rumors mai confermati.

Bettarini, poi, si scaglia contro il conduttore del Grande Fratello Vip: “Da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato in tv. Signorini mi ha convinto che avevo fatto qualcosa di terribile, ha ingigantito una mia affermazione stonata, un’esclamazione impulsiva, trasformandola davanti al pubblico in qualcosa di imperdonabile”,ha aggiunto sottolineando come, nella casa, siano state pronunciate parole più gravi rispetto “all’intercalare toscano” che ha usato in prima persona.