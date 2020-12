Scopri le tendenze del momento in fatto di unghie, nail art e manicure e decidi quale sarà lo stile delle tu mani per questo Capodanno.

Capodanno si avvicina e anche se quest’anno certo non sarà come sempre ciò non ci dispensa, proprio come vi abbiamo spiegato per l’outfit in Come vestirsi a capodanno 2021? 5 look per 5 tipologie di fisico, dall’onorare l’evento con tutte le accortezze del caso.

Prepariamoci dunque a trucco, parrucca e, naturalmente, a una bella manicure. Per quest’ultima in particolare abbiamo qualche suggerimento prezioso da darvi. Continuate a leggere su CheDonna,it.

Unghie Capodanno 2021, le tendenze da cui lasciarsi ispirare

Colori glamour, nail art a tema e dettagli preziosi: ecco i must che come ogni anno non possono mancare per la notte di Capodanno sulle nostre mani.

Abbiamo selezionato per voi 5 idee manicure che potranno guidarvi nella scelta della nail art o del colore a voi più congeniale. Scopritele con noi e poi… fate la vostra scelta!

Rosso, oro e argento – Sono i tre colori simbolo della festa. Potrete naturalmente usarli singolarmente, per una manicure più sobria, oppure abbinarli tra loro per un mix senza nail art ma comunque scoppiettante.

Orologio – Quale elemento più iconico di un orologio per ricordarci il conto alla rovescia del 31 dicembre? E’ l’idea perfetta per una nail art a tema che sappia essere originale e al tempo stesso d’impatto senza strafare.

Franch manicure – Che sia la classica bianca o con una lunetta colorata sarà sempre e comunque una scelta vincente. Potete sfruttare a tal proposito colori simbolo del periodo: gli, verde e naturalmente l’intramontabile rosso o un effetto gioiello con oro e argento.

Bianco – Perfetto soprattutto se con una singola unghia luminosa a contrasto. Noi a tal proposito consigliamo l’argento senza dimenticare l’opzione di un bianco perlato ultimamente tornato di moda.

Glitter e applicazioni gioiello – Non c’è Capodanno senza scintillio. Ecco allora che un tocco glitter diventa d’obbligo. Potrete declinarlo su una singola unghia o su tutte, magari con un effetto french sfumato o su microdisegni geometrici. Altrimenti, se apparire non vi spaventa, largo a vere e proprie inserzione gioiello qua e là per una manicure molto preziosa.

E tu, quale soluzione sceglierai? Qualora ti occorresse un po’ di ispirazione extra ecco alcune idee tra cui scegliere.