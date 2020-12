Antonella Elia lancia un avvertimento a Samantha De Grenet: “Sei una buletta. Ricordati che io non sono Stefania Orlando”.

Antonella Elia non risparmia frecciatine e sferra un attacco durissimo in diretta a Samantha De Grenet. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato con la pesante discussione che hanno avuto Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Tra le due concorrenti sono volate parole pesanti e Antonella Elia, dopo aver ascoltato le parole della Grenet, si scaglia duramente contro quest’ultima.

A scatenare la dura reazione della Elia sarebbero state alcune dichiarazioni che Samantha avrebbe fatto proprio su Antonella Elia che, in diretta, esorta la De Grenet e non parlare più di lei.

Antonella Elia: “Samantha De Grenet sei una bulletta

Prima di firmare una tregua, Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno litigato duramente al punto che, il popolo del web, nei confronti della De Grenet, ha chiesto un provvedimento disciplinare considerando troppo pesanti le parole usate.

“Lo so che ti secca molto che io intervenga. Per quel che mi riguarda hai detto: ‘Io che mi faccio dire delle cose da Antonella Elia”. Sai, io sono qui e ho un ruolo e le cose te le dico perchè ho il diritto di dirtele e poi mi hai anche dato dell’imbecille”, ha esordito la Elia.

“Fai attenzione a come parli perchè io non sono come Stefania (Orlando ndr) che dopo un giorno fa la pace. Io tengo il punto molto a lungo. Non mi bastano un giorno e delle scuse fasulle”, ha aggiunto al Elia che ha poi evidenziato come l’uso ripetuto delle parole “ti uccido” non sia appropriato.

“Tu non sei una nobile. Tu sei un bullo del quartiere, il bulletto di periferia. Samantha vola basso. Hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro e dell’imbecille non si dà in modo gratuito ad una persona. Sei maleducata e non mi dare mai più dell’imbecille”, ha concluso la Elia.

“Hai detto ti uccido, ti uccido e ti uccido. Le tue parole le hanno ascoltate milioni di persone. Dovresti chiedere scusa ai telespettatori e non solo a Stefania Orlando” ha aggiunto ancora la Elia che non crede affatto alla tregua tra la De Grenet e la Orlando la quale puntualizza di aver fatto davvero pace con Samantha.