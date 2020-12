Perchè Samantha De Grenet rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020? “Uccido Stefania Orlando, cacciatemi”.

Samantha De Grenet rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020. Su Twitter è finito in tendenza l’hashatg #fuoriSamantha dopo un litigio che quest’ultima ha avuto con Stefania Orlando contro cui si è scagliata duramente. Dopo la nomination nella puntata del 21 dicembre del Grande Fratello Vip 2020, Samantha e Stefania sono state protagoniste di accese discussioni.

Durante uno sfogo con l’amica Sonia Lorenzini, la De Grenet si è lasciata andare a parole che hanno scatenato la bufera sui social. Gli utenti chiedono la squalifica immediata della di Samantha che, nel video che sta spopolando sui social, si rende conto di aver detto parole forti al punto da rivolgersi agli autori dicendo “cacciatemi”.

Il web contro Samantha De Grenet: spopola l’hashtag #fuoriSamantha, arriva la squalifica?

Il web non perdona Samantha De Grenet che è stata protagonista di un litigio con Stefania Orlando. Le due showgirl hanno provato a chiarirsi senza, tuttavia, trovare un punto d’incontro.

Tutto sarebbe nato da una parola che la De Grenet avrebbe rivolto a Stefania. Samantha avrebbe dato della psicopatica alla Orlando che, a sua volta, l’avrebbe esortata ad usare bene le parole avendo un figlio a casa che la guarda. Paole che hanno scatenato la rabbia di Samantha che, in un momento di sfogo con Sonia Lorenzini, si è scagliata contro Stefania.

“Se qualsiasi persona prova a parlare di mio figlio, della mia famiglia, non ci sto. È da quando sono entrata che mi provoca, ho un rapporto carino con tutti, perché deve fare così. Non accetto che mi dica: Che insegnamenti dai a tuo figlio”, ha detto parlando con Sonia.

Tuttavia, a scatenare la rabbia del web è un video in cui Samantha usa parole molto più forti nei confronti di Stefania Orlando.

“Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi”.



SDG: “Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi” #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

Sonia su Rosalinda: “Le taglio le gambe” “faccia da culo” “le renderò la vita un inferno” Samantha su Stefania: “Io la uccido” “le avrei messo le mani addosso” VI PREGO RITWITTATE CHIEDIAMO LA SQUALIFICA PER QUESTE DUE PERSONE DISGUSTOSE 🚨@alfosignorini

#gfvip #rosmello — IMMA TATARANNI OFFICIAL ®️ (@Tata_Imma) December 22, 2020

Dopo la squalifica di Filippo Nardi, anche Samantha De Grenet rischia di tornare prima a casa per un provvedimento disciplinare?