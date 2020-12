Elisabetta Gregoraci spara a zero su Antonella Elia: “Non ti applaude più nessuno”

Elisabetta Gregoraci ha sparato a zero su Antonella Elia durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendole notare che il pubblico la pensa esattamente come lei.

Elisabetta Gregoraci, nonostante abbia scelto di non proseguire con il suo percorso nella casa del GF Vip, rimane una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione. Tant’è che questa sera ha avuto l’ennesimo confronto, scontro, con Antonella Elia. Le due, ancora una volta, se ne sono dette di tutti i colori, in quanto l’ex di Briatore pretende ancora delle scuse da parte dell’opinionista che non ha alcuna intenzione di porgergliele.

Ma partiamo con calma, Antonella ha avuto una furiosa lite con Samantha De Grenet, ricordandole di quanto le parole siano importanti, visto che ha utilizzato espressioni davvero forti nei confronti di Stefania Orlando durante il corso della settimana. A questo punto si è agganciata Elisabetta, che ha ricordato all’opinionista che nemmeno lei ha fatto attenzione alle parole, dandole della gatta in calore in prima serata.

Antonella però è rimasta fissa del suo parare, affermando che le cose che le ha detto lei in puntata non sono offensive come quelle pronunciate da Samantha De Grenet, accusandola di essersi approfittata del momento per avere una maggiore visibilità in puntata.

“Ma cosa stai dicendo Antonella? Ma andiamo, ma non lo vedi che non ti applaude più nessuno?” ha tuonato la conduttrice, visibilmente irritata dalle parole di Antonella Elia al GF Vip.

Antonella Elia bacchettata in diretta da Signorini, che difende Elisabetta Gregoraci

Antonella Elia, come facilmente deducibile, non ha avuto e non ha alcuna intenzione di chiedere scusa ad Elisabetta Gregoraci, ritenendo di non averla mai offesa, ma semplicemente di aver descritto il suo atteggiamento nella casa. La sua risposta non è affatto piaciuta al padrone di casa, che è prontamente intervenuto per difendere la sua ex concorrente.

“Antonella, tu ti dimentichi le lezioni private che ti ho dato su come fare l’opinionista” è intervenuto Alfonso Signorini dopo la sorpresa di Maria De Filippi. “Certi termini non vanno usati. Potevi limitarti a dire che era una gatta innamorata e non in calore” ha concluso, rimproverando la sua fedele opinionista, che di chiedere scusa alla Gregoraci non ne vuole proprio sapere.

Elisabetta, oltre a stroncare Antonella durante il corso della diretta, ha speso anche due parole verso Dayane Mello, affermando che il suo atteggiamento nella casa è poco corretto, visto che ha messo in giro voci su Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, senza avere la minima certezza che fossero infondate o meno. La Gregoraci, nonostante non faccia più parte del programma, rimane una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione.

Elisabetta e Antonella… lo scontro è inevitabile 😏😁#GFVIP pic.twitter.com/gbqr88m5SY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Quello che è chiaro, purtroppo o per fortuna, è che Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia non andranno mai d’accordo, visto che dal primo appuntamento di settembre che hanno dimostrato di non piacersi a vicenda e le cose andranno avanti così ancora per molto tempo ancora.