Giulia Salemi gela Pierpaolo Pretelli dopo il bacio: “Non lo farò”

Giulia Salemi spiazza Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 dopo il bacio. L’influecer reagisce così ad una richiesta.

Giulia Salemi fa un passo indietro nei confronti di Pierpaolo Pretelli. L’influencer perde la pazienza di fronte ad una provocazione di Tommaso Zorzi ammettendo che non lo farà mai e, soprattutto, che non tradirà mai se stessa. Zorzi che con Stefania Orlando ha avuto il compito d’indagare sul rapporto tra Giulia e Pierpaolo, ha stuzzicato la Salemi invitandola a dormire con Pierpaolo.

Dopo il bacio che la Salemi e Pretelli si sono scambiati, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il rapporto tra Giulia e Pierpaolo è diventato l’argomento principale delle conversazioni. La Salemi, tuttavia, comincia a mostrare segni d’insofferenza e non volendo commettere passi falsi, mette in guardia Pretelli.

Giulia Salemi, dubbi su Pierpaolo Pretelli: “Non voglio tradire me stessa”

Tommaso Zorzi, provocando Giulia Salemi, le ha proposto di dormire con Pierpaolo Pretelli. Tutto è accaduto dopo il bacio che Giulia e Pierpaolo si sono scambiati, ma la reazione della Salemi non è stata quella che si sarebbero aspettati i fans più romantici del Grande Fratello Vip 2020.

“Non esageriamo, non mi sembra il caso. Ancora non c’è qualcosa di denifinito, magari domani si blocca tutto” – ha spiegato la Salemi che, pensierosa, ha aggiunto – “Voglio vedere alcune sue reazioni domani”.

Ad ascoltare le parole della Salemi è stato Tommaso Zorzi che ha anche lanciato una frecciatina a Pierpaolo Pretelli mentre a Giulia ha consigliato di non lasciarsi condizionare da nessuno. “Non potrei mai tradire me stessa, mi ero riproposta di stare lontana eppure…”, ha aggiunto Giulia che, durante un confronto a due con Pretelli, gli ha spiegato che dormire insieme in questo momento sarebbe una forzatura. Nonostante il bacio arrivato per un gioco del Grande Fratello Vip, i due non hanno ancora definito la situazione e intendono procedere lentamente per non rovinare quello che potrebbe essere un bel rapporto.

La Salemi che non ha alcuna intenzione di essere un ripiego, ha così chiesto a Pretelli se senta di essere pronto per tuffarsi in una nuova storia d’amore e la risposta non ha scatenato l’entusiasmo dei fans. “Ma siamo entrambi frenati e solo con il tempo sapremo cosa succederà, senza affrettare nulla”.

Giulia, infine, ha tirato fuori le sue paure: “La mia paura è che si rovini qualcosa di bello, fra noi è tutto così semplice e limpido. Io ho paura ma è diversa dalla tua, tu sei condizionato dal pensiero di altre due donne” – e la risposta di Pierpaolo è stata – “Mi è scattato qualcosa e per tutelarti devo capire se verso la madre di mio figlio ho solo affetto o qualcosa di più”.