Bugie: mentono meglio gli uomini o le donne?

Chi sono i bugiardi più abili dell’universo? Mentono meglio gli uomini o le donne secondo la scienza? La scienza sembra avere la risposta.

Chi mente meglio? gli uomini o le donne? Indubbiamente ci sono persone più abili di altre nel mentire, indipendentemente dal sesso, ma in linea generale per capire se i menzogneri più esperti appartengono all’universo maschile o a quello femminile è stato condotto uno studio scientifico dall’Università di Maastricht (Paesi Bassi). Le conclusioni dello studio non lasciano molti dubbi. Uno dei due sessi mentirebbe più del doppio rispetto all’altro.

Mentono meglio gli uomini o le donne?

Il sovrano di tutti i bugiardi è un Re o una Regina? Il più noto mentitore di tutti i tempi è Pinocchio ed è un maschio, non a caso. Tra uomini e donne a mentire sembrerebbero essere più bravi gli uomini e forse è questo il motivo per il quale dicono anche più bugie rispetto alla controparte femminile.

Gli uomini e le donne sono molto diversi in fatto di comportamento e ideologia e questa diversità emerge anche in fatto di sincerità.

Gli uomini mentono di più e meglio, questo è quanto emerge da uno studio condotto nei paesi bassi che ha osservato e analizzato 194 candidati maschi e altrettante donne. I ricercatori hanno analizzato il comportamento di questi soggetti in un arco temporale di 24 ore. Lo studio è stato condotto mediante questionario. Tutti i partecipanti hanno comunicato il numero di bugie dette nelle ultime 24 ore ed il tipo di bugie e la tecnica adottata per mentire.

Lo studio ha concluso che gli uomini avevano mentito più del doppio rispetto alle donne e la quantità delle bugie era probabilmente legata alla qualità del menzognere, gli uomini sono risultati essere più abili ed esperti, inclini ad inscenare storie e situazioni molto credibili seppure totalmente false.

Agli uomini si deve anche l’abilità di avere maggiore autocontrollo del corpo mentre mentono e questo li rende molto credibili. Gli uomini riescono a mentire guardandoti fisso negli occhi e con una certa naturalezza, il corpo infatti resta rilassato e non mostra segni di stress. Secondo lo studio questi elementi fanno dell’uomo un bugiardo d’eccellenza altamente credibile.

Ad ogni modo anche se gli uomini si sono dimostrati molto abili a mentire, non serve preoccuparsi eccessivamente perché lo studio ha concluso che anche se gli uomini dicono molte bugie, in sostanza non sono grandi menzogne. Gli uomini tendono ad omettere delle informazioni che non gli fa comodo far sapere, oppure tendono ad esagerare situazioni o racconti, nel complesso sono bugie più innocenti che pericolose.

