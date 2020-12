E’ arrivato il tanto atteso bacio tra Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si annusavano da giorni, web e vipponi in delirio

In questi giorni nella Casa c’era fermento per il possibile avvicinamento tra Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si stuzzicavano da giorni e tutti, nella Casa e fuori, aspettavano con ansia un bacio tra i due.

Proprio oggi pomeriggio alcune ‘comari’ della casa stavano cercando di capire come far scattare la scintilla tra i due ragazzi. Stefania Orlando sperava in Capodanno, visto che per ora le feste non erano riuscite ad accendere il giusto fuoco tra i due.

La Orlando aveva addirittura consigliato a Pier Paolo di togliere da dietro il letto la foto con Elisabetta Gregoraci, per mandare un segnale netto a Giulia e non farla sentire la seconda scelta di nessuno.

Evidentemente il consiglio ha funzionato tanto che pochi minuti fa, in un momento di scherzo generale, Pier Paolo, complice un gioco indetto dal GF, ha preso coraggio ed ha dato un bacio mozzafiato a Giulia, che nonostante le sue remore, non ha saputo resistere.

GF VIP, scatta il bacio tra Pier Paolo e Giulia Salemi, il video

Ecco il momento in cui, al suono della sirena da parte del GF durante la quale i vipponi dovevano baciarsi tra di loro, i due si sono ‘avvinghiati’ in un tenero bacio che, per quanto dato in ‘pubblico’, non è parso a nessuno dei presenti un bacio forzato o scenico! Il web ovviamente è in delirio nella speranza che questa coppia prenda definitivamente il volo