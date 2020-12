GF Vip, Signorini fa il colpaccio: Maria De Filippi “entra” nella casa

Il GF Vip questa sera avrà un’ospite di tutto rispetto e totalmente inatteso: Maria De Filippi “entrerà” nella casa più spiata d’Italia, ecco perché è stata chiamata.

Il GF Vip non si ferma nemmeno durante il periodo natalizio, visto che la produzione ha scelto di prolungare la messa in onda fino a fine febbraio, nonostante in un primo momento si fosse optato per terminare il tutto verso i primi di dicembre.

Nonostante le numerose puntate extra, il reality show di successo di canale 5 non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi fedeli telespettatori. Tant’è che nella puntata in onda questa sera, Alfonso Signorini ha fatto un vero e proprio colpaccio. Quale? Il padrone di casa è riuscito ad invitare Maria De Filippi!

La conduttrice, tra l’altro uno dei suoi fedeli opinionisti ha subito una grave perdita, sarà in collegamento con gli studi di Roma e con i vipponi, come riportato dal portale web Tv Blog, per fare un discorso davvero speciale.

Signorini ha invitato Maria De Filippi al GF Vip e lei ha accettato il suo invito, stupendo tutto il suo fedele pubblico.

Maria De Filippi accetta l’invito al GF Vip: il discorso di fine anno

Maria De Filippi, secondo quanto rivelato dal portale che ha sempre dato notizie che si sono rivelate essere vere, avrà un po’ il ruolo del Presidente Mattarella nel fare il discorso di fine anno. Un compito decisamente impegnativo, ma che sicuramente la conduttrice più amata degli italiani sarà in grado di svolgere al meglio durante questo appuntamento speciale del Grande Fratello Vip.

Maria, come anticipato, sarà in collegamento da casa sua e parlerà non solo al pubblico a casa, che ha permesso al programma di diventare un vero e proprio successo, ma anche a tutti i presenti in studio e ai vipponi nella casa più spiata d’Italia, che di certo non si aspettano una sorpresa del genere. In particolar modo se si considera che tra i concorrenti ci sono numerosi ex protagonisti di Uomini e Donne.

Alfonso Signorini, che ha ricevuto una forte accusa da Stefano Bettarini, è riuscito dove nessuno era riuscito prima di lui: a portare Maria nella casa più spiata d’Italia, impresa in cui molti avevano fallito, in quanto la conduttrice preferisce non apparire moltissimo nei progetti televisivi in cui non lavora in prima persona. Così come di rado rilascia interviste, mentre questa volta ha spiazzato tutti, approdando, seppur in collegamento, al Grande Fratello Vip.

Ospiti speciali e… veri colpi di scena 😏 #GFVIP vi aspetta oggi in prima serata su #Canale5 e live su @MediasetPlay! pic.twitter.com/wR9Q3VDPA8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Maria De Filippi al GF Vip saprà sicuramente come tenere incollato il pubblico del piccolo schermo alla tv anche durante questo periodo di feste. Visto che, grazie alla pausa natalizia, non ha potuto più assistere ai suoi programmi che nonostante non vadano in onda soltanto da qualche giorno fanno sentire e non poco la loro assenza nei telespettatori, che non vedono l’ora di poterli seguire nuovamente.