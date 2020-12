Gravissimo lutto per l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti: è morto il padre. Il triste annuncio sui social.

Gravissimo lutto per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, con una foto nera in cui si legge la scritta “ciao papà” ha annunciato la morte dell’adorato padre. E’ un momento di dolore per Sperti che, a causa del lavoro, ha lasciato la Puglia tanti anni fa per trasferirsi a Roma.

Sperti, tuttavia, tornava nella sua terra ogni volta che ne aveva la possibilità per riabbracciare i genitori a cui era fortemente legato. Oggi, purtroppo, Gianni ha detto addio al padre condividendo il suo dolore sui social.

Morto il padre di Gianni Sperti: struggente annuncio dell’opinionista di Uomini e Donne

Con un semplice “Ciao papà”, Gianni Sperti ha detto addio al padre che, dopo mesi di lontananza a causa del lockdown, aveva riabbracciato lo scorso giugno pubblicando una foto emozionante in cui stringeva tra le braccia il padre. “PAPÀ. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”, aveva scritto Sperti pubblicando la foto dell’abbraccio che aveva fortemente emozionato i fans dell’opinionista di Uomini e Donne.

Il legame tra Gianni Sperti e la sua famiglia è sempre stato molto forte. Pur vivendo a Roma da anni, ogni volta che è libero da impegni, l’ex ballerino raggiunge la Puglia per trascorrere del tempo con i suoi affetti più veri. La morte del padre è un dolore enorme per Sperti che, una settimana fa, aveva raccontato la sua infanzia sui social.

“Ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza tra i campi, coltivando la terra insieme a mio padre. Poi la vita mi ha portato via, nella grande città, tra cemento e asfalto. Ora sento nuovamente il richiamo della natura e il desiderio di vivere circondato dalla “grande bellezza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

Oggi, purtroppo, esattamente come per Paola Perego che ha detto addio al padre Pietro, anche Gianni Sperti ha dovuto salutare una delle persone più importanti della sua vita con la consapevolezza che resterà per sempre nel suo cuore.