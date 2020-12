Gravissimo lutto per Paola Perego. Morto il padre Pietro che aveva recentemente ricordato insieme a mamma Alice.

Gravissimo lutto per Paola Perego. La conduttrice ha detto addio al padre Pietro. Ad annunciare la morte del genitore della Perego è la sua agenzia Arcobaleno Tre che attraverso un tweet ha espresso la propria vicinanza alla Perego per la grave perdita.

“Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”, si legge sul profilo Twitter dell’agenzia. Nessun commento da parte di Paola Perego che ha scelto di affrontare questo grandissimo dolore in silenzio insieme alla propria famiglia.

Il ricordo di Paola Perego di papà Pietro: “Lui e mamma non ci hanno fatto mancare nulla”

Oltre un anno fa, Paola Perego, in un’intervista, aveva parlato così di papà Pietro: “Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.

Lo scorso novembre, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone, all’interno del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, ha parlato del grande amore che ha unito papà Pietro e mamma Alice che sono stati insieme per 57 anni.

“Oggi si amano tanto, in passato un po’ meno – aveva raccontato la conduttrice – Con l’età sono diventati l’uno indispensabile per l’altro. Hanno ritrovato armonia da grandi”.

Durante la lunga chiacchierata con Serena Bortone aveva anche ricordato la sua infanzia. “Papà faceva il falegname, mamma la casalinga. Hanno sempre cercato di non farci mancare nulla, ma facevamo l’indispensabile. Soldi per andare in vacanza non ce n’erano. Mi ricordo in quinta elementare andai al mare con la scuola ed era la prima volta che lo vedevo. Mamma venne con me, per vedere il mare anche lei. Aveva 38 anni. Dal pullman vedevamo il mare alla nostra sinistra e ci sembrava strano non vedere il bordo dall’altra parte, perché eravamo abituate al lago”.

Oggi, purtroppo, il grande dolore per la morte di papà Pietro.