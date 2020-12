Sanremo 2021: tutti i cantanti esclusi dai 26 big in gara

Sanremo 2021: ecco tutti i cantanti esclusi dalla 71esima edizione del Festival a cui parteciperanno ben 26 artisti.

Il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo. Al timone della kermesse musicale più attesa in Italia ci sarà sempre Amadeus che potrà contare nuovamente sull’appoggio dell’amico Fiorello.

Sul palco del teatro Ariston ci saranno ben 26 artisti in gara più otto nuove proposte. Grandi nomi che hanno una grande tradizione sul palco del Festival, ma anche giovani artisti. Come ogni anno, molti nomi sono rimasti fuori da Sanremo, ma chi sono?

I nomi dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2021

Sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021 ci saranno ben 26 artisti. Amadeus ha messo su un grande cast che è così formato: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Ermal Meta che in diretta ha citato l’amico Fabrizio Moro, Fasma, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè, Ghemon, La Rappresentantedi Lista, Noemi, Random, Colapesce Dimartino, Annalisa, Bugo, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Francesca Michielin e Fedez.

Chi sono, dunque, i cantanti esclusi dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo? Non ci sarà Giulia Luzi che, sui social, ha scritto: “Sanremo 2021? Mi sono esposta diversi mesi fa dicendovi che mi sarei presentata. Purtroppo non farò parte dei Big in gara quest’anno. Non vi nego che la notizia mi è dispiaciuta molto perché credevo tanto nel progetto che ho presentato“.

Non ci saranno neanche Loredana Errore e i Jalisse. Secondo All Music Italia, inoltre, avrebbero ricevuto il no anche: Michele Bravi, i The Kolors, Federico Rossi, Mr. Rain, Simona Molinari, Mietta, Dolcenera, Alex Britti, Zero Assoluto, il trio Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, Giacomo Celentano e Valeria Marini.

Nel frattempo è già partita la caccia alle donne che saliranno sul palco del Teatro Ariston per affiancare Amadeus. Secondo alcune indiscrezioni, le protagoniste femminile della prossima edizione del Festival potrebbero essere due cantanti amatissime come Elodie e Anna Tatangelo.