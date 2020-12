Chi saranno le vallette di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus e Fiorello? Spuntano Anna Tatangelo ed Elodie, la clamorosa indiscrezione.

Anna Tatangelo ed Elodie vallette o co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021? All’inizio della kermesse musicale di Raiuno che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2020. All’inizio del Festival mancano più di tre mesi, ma è già partito il toto-nomi per il ruolo di vallette o co-conduttrici.

Lo scorso anno, Amadeus ha scelto di essere affiancato da donne sempre diverse in ogni serata. Sul palco si sono così alternate giornaliste come Emma D’Aquino e Laura Chimenti, influencer e modelle come Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello, conduttrici come Diletta Leotta e così via.

Quest’anno, non si conoscono ancora quali saranno le scelte di Amadeus che, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe scegliere di avere accanto a sè due big della musica italiana che, quest’anno, non saranno in gara al Festival.

Sanremo 2021: Anna Tatangelo ed Elodie in pole per affiancare Amadeus

Dopo aver svelato i nomi dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021, la macchina della kermesse musicale è ufficialmente partita. Amadeus, sul palco del Teatro Ariston, avrà al proprio fianco ancora l’amico Amadeus, ma non mancheranno le presenze femminili. Secondo alcune indiscrezioni, per la 71esima edizione del Festival, Amadeus potrebbe puntare su due nomi femminili della musica italiana, amatissimi dal pubblico come Anna Tatangelo ed Elodie.

Secondo il settimanale Vero, Anna Tatangelo, dopo essere stata giudice di All Together Now accanto a Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone, potrebbe tornare a calcare il palco del Teatro Ariston, ma stavolta non come artista in gara, ma come co-conduttrice.

Secondo Il Messaggero, lo stesso ruolo potrebbe essere ricoperto da Elodie che, in pochi anni, dopo aver conquistato il successo ad Amici, è diventata non solo una certezza della musica italiana, ma anche un’icona di stile come ha dimostrato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020.

Dopo Emma e Arisa che, da cantanti, affiancarono Carlo Conti, insieme a Rocio Munoz Morales al Festival di Sanremo 2015, Anna Tatangelo ed Elodie si caletanno nei panni di co-conduttrici affiancando Amadeus e Fiorello? I rumors sulle donne del Festival sono appena cominciati e non è escluso che tra Elodie e Anna Tatangelo sia solo una a spuntarla.