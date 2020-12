Se la crema al mascarpone per il tuo tiramisù viene troppo liquida è perché hai commesso qualche errore: noi ti spieghiamo quali sono e come porre rimedio.

Tuorli, zucchero e mascarpone, tre semplici ingredienti per una delle creme più golose di sempre: la crema al mascarpone.

Esatto proprio lei, quella che si usa per la ricetta del tiramisù perfetto, un dolce che è senza dubbio tra i classici più amati al mondo.

Ma anche un dolce così semplice e famoso può avere le sue difficoltà. L’insidia principale? Proprio la crema al mascarpone che spesso e volentieri ha il vizio di rimanere troppo liquida.

Ma perché succede ciò? Scopriamo insieme l’errore che fa scivolare molte provette pasticcere.

Crema al mascarpone per il tiramisù troppo liquida? Scopri l’errore

Due sono principalmente gli errori che vanno a sabotare la nostra crema al mascarpone quando risulta troppo liquida: aver sbagliato le proporzioni tra gli ingredienti o aver sbagliato la lavorazione della crema.

Essenziale per la riuscita di un buon tiramisù risulta esser infatti il tempo che si dedica a sbattere rossi e zucchero: c’è persino chi consiglia di avvalersi a tale scopo di uno sbattitore elettrico, strumento che garantirà al composto di incorporare la giusta quantità di aria e guadagnare volume.

Ma, qualora il danno fosse oramai fatto e la crema risultasse liquida, come rimediare? Le alternative sono anche qui due: si può finire comunque di realizzare il dolce per poi metterlo in frigorifero finché la crema non si solidifica, oppure aggiungere altro formaggio (mascarpone o, per alleggerire il tutto, un po’ di ricotta).

Infine ricordate il vero trucco dell’esperto: il tiramisù va messo naturalmente in frigorifero ma non va spolverato il cacao prima di un’ora dalla fine della sua realizzazione, in modo che il dolce si possa rassodare bene.

Qualora poi vi occorresse una guida più puntuale alla realizzazione della crema al mascarpone ecco qua sotto una video ricetta da seguire passo passo per realizzarla in modo semplicemente impeccabile.

Noi intanto vi consigliamo anche di provare alcune varianti del tiramisù, come il tiramisù vegano o quello super light.