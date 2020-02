Voglia di tiramisù? Prova la ricetta light con i pavesini | La ricetta super veloce e leggerissima ha solo 90 calorie: ideale per chi ha voglia di bontà e leggerezza

Quando si parla di tiramisù la mente associa subito i savoiardi al mascarpone. Perfetto, ma per coloro che vogliono rimanere in forma senza, però, rinunciare al gusto? Ecco allora la novità: i Pavesini! Nulla di più adatto per un tiramisù light e gustosissimo. E poi, la ricetta è super veloce, pochi passaggi, pochissimi ingredienti e facilmente reperibili. Insomma, tutta la bontà del tiramisù classico ma, leggero! Scopriamo come fare i Pavesini tiramisù light in 5 minuti. Segui la ricetta e la video ricetta in fondo.

Pavesini tiramisù light | La ricetta che ha solo 90 calorie

Pavesini tiramisù light, farciti con una crema leggerissima SENZA GRASSI, SENZA UOVA, SENZA MASCARPONE E SENZA ZUCCHERO!

Così buoni che vanno a ruba! Uno tira l’altro, semplicissimi e velocissimi da preparare, in 5 minuti mangerete dei dolcetti da leccarvi i baffi ma che non vi faranno sentire in colpa!

Provateli, sono certa che vi piaceranno molto, gli amanti del tiramisù gioiranno con questa ricetta, anche perché 3 Pavesini tiramisù light apportano solo 90 calorie! Non è fantastico?

Ingredienti per 1 porzione da 3 Pavesini tiramisù light (90 calorie)

6 pavesini

30gr di Exquisia FitLine o philadelphia active

20 gocce di Diete Tic oppure 10gr di Stevia o 1 cucchiaino di miele

1 tazzina di caffè amaro

1 cucchiaino scarso di cacao amaro

Procedimento | Pavesini tiramisù light – la ricetta con 90 calorie

Una volta che avrete tutti gli ingredienti a disposizione, potete iniziare con il preparare il vostro tiramisù con i pavesini light. Quindi:

Per prima cosa prepariamo la crema mescolando assieme l’Exquisia FitLine con il dolcificante e teniamolo da parte, prepariamo il caffè e teniamolo da parte.

Ora prendiamo i pavesini, mettiamone 3 su un piatto e con un cucchiaino cospargiamo un pochino di caffè sui pavesini, con un altro cucchiaino distribuiamo la crema sui pavesini dividendola in 3 parti uguali,

ora con gli altri 3 pavesini ricopriamo la crema posizionandoli sopra e con il cucchiaino bagniamo la superficie del biscotto con il caffè.

Infine spolveriamo la superficie dei biscotti con il cacao amaro, ed eccoli pronti per essere gustati!

Consiglio: Se non li mangerete subito potrete conservarli in frigorifero per un secondo momento ma non oltre i 2 giorni dopo averli preparati! Ed ora non perdetevi la ricetta video di seguito!

Tiramisù con i Pavesini | La ricetta – VIDEO

Questa ricetta video è simile all’originale Tiramisù ma, a differenza di quest’ultimo, vengono qui, adoperati appunto, i Pavesini. Scoprite la bontà di entrambe le ricette e godetevi un attimo di pura golosità!