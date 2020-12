By

La sorprendente tecnica di makeup con cui ridisegnare le sopracciglia ottenendo un effetto microblanding e tridimensionale. Le sopracciglia sembreranno piene e naturali.

Soltanto chi non ha sopracciglia folte e un bell’arco sopraccigliare definito può capire quanto pesi dover disegnare ogni mattina le sopracciglia, questo è il motivo per cui moltissime donne ricorrono al microblanding, una tecnica di trucco semipermanente in grado di ricreare l’effetto pelo e disegnare delle sopracciglia perfette.

Per tutte coloro non hanno la possibilità o la voglia di sottoporsi ad un trattamento di microblanding, ecco una tecnica di makeup che permetterà loro di disegnare le sopracciglia ma ottenere un effetto super naturale in pochi minuti.

Come disegnare le sopracciglia con la tecnica pelo a pelo: il video tutorial

Un esaustivo video tutorial illustrerà passo dopo passo la tecnica ‘pelo a pelo’ per disegnare delle sopracciglia perfette, un risultato che soltanto il microblanding può donare.

Gli strumenti che serviranno per realizzare l’effetto ‘pelo a pelo’ saranno:

1 matita per sopracciglia medio chiara (la tonalità varierà in base al colore naturale)

1 matita per sopracciglia medio scura (la tonalità varierà in base al colore naturale)

1 pennellino piccolo angolato

Per disegnare delle sopracciglia perfette sarà necessario eliminare tutti i peli che creano disordine intorno all’arco sopraccigliare, lo si potrà fare con un piccolo rasoio specifico o con le pinzette.

Poi si dovrà disegnare l’arco sopraccigliare con la matita di tonalità più chiara. L’effetto sarà piatto ma attraverso la tecnica pelo a pelo, prenderà vita e assumerà l’aspetto di un sopracciglio naturale e tridimensionale.

A questo punto, si dovranno disegnare i peli e per farlo si avrà bisogno di un pennellino angolato molto piccolo e di una matita più scura. Dopo aver passato dei tratti di matita sul dorso della mano, si passerà il pennellino sul colore e si andrà a tracciare i peli sull’arco sopraccigliare seguendone la linea ed il verso naturale.

Punti di forza e punti deboli della tecnica

I punti di forza della tecnica pelo a pelo sono senza dubbio visibili ad occhio nudo. Il punto debole potrebbe essere proprio nel prodotto utilizzato per eseguire la tecnica, la matita.

Se questo makeup venisse realizzato con prodotti più performanti, waterproof e a lunga durata sarebbe senza dubbio più pratico anche durante la giornata. La matita infatti anche inavvertitamente può sciogliersi. Scopri come fissare le sopracciglia in modo perfetto.

Vi basterà riproporre la tecnica con una matita waterproof per sopracciglia come base e ricreare i peli con un prodotto in crema a lunga durata.