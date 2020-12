Il marito di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: regalo prezioso per la moglie

Il marito di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020: il musicista fa piangere la moglie facendole un regalo prezioso.

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, durante la serata del 23 dicembre, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 attraverso uno schermo per augurare buon compleanno alla moglie e per recapitarle un regalo prezioso fatto con le sue mani.

Una sorpresa che la Orlando non si aspettava e che l’ha commossa tantissimo. Circondata dai suoi compagni d’avventura, ha così festeggiato il suo 54esimo compleanno ricevendo il dono più prezioso: gli auguri e il regalo del marito Simone.

Il regalo di compleanno per Stefania Orlando dal marito Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando ha trascorso un compleanno particolare anche a causa dei contrasti con Samantha De Grenet per la quale il web chiede la squalifica. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, per lei, è stata organizzata una festa nel corso della quale c’è stato anche il momento karaoke. Tutti i concorrenti hanno cantato, ballato e si sono divertiti regalando alla festeggiata anche i brani del suo artista preferito ovvero Renato Zero.

A sorpresa, nel corso della serata, lo schermo presente nel salone della casa si è illuminato ed è apparso Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania per augurare alla moglie buon compleanno e per darle il suo regalo, davvero unico e speciale.

“Ciao Amore, anche se non sono con te fisicamente, non potevo mancare, e anche il mio regalo non è fisico, ma viaggia nell’aria e arriva dritto al tuo cuore. Amore ti ho scritto una canzone. Grazie a te sono diventato una persona migliore e anche se non è bella come te, questa canzone è tua, e solo tua”, ha detto Simone.

Stefania, in lacrime, ha ascoltato in religioso silenzio la musica che il marito ha composto per lei e, felice del regalo ricevuto, circondata dai suoi compagni d’avventura, ha detto:

“Quelle note sono come le parole, grazie amore è bellissimo. Anche tu mi hai reso una persona migliore, grazie”. Un compleanno diverso dal solito quello festeggiato da Stefania che, però, ha ricevuto un dono davvero prezio e speciale.