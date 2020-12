Chi è questo bambino? Oggi è uno dei più amati cantautori italiani

Chi è questo bambino? Molti lo avranno già riconosciuto. Oggi è uno dei migliori cantautori italiani dalla penna sopraffina che ha trovato il successo dopo tanti anni di gavetta.

Ha origini albanesi ma vive in Italia da 26 anni. Ha alle spalle tanti anni di carriera e di gavetta. Ha vinto una volta il Festival di Sanremo Big, ma ha partecipato e si è collocato terzo due volte una nelle categoria dei Giovani e una nei Big. Ha partecipato all’Eurovision Song Contest, classificandosi 5 insieme a un suo grande amico.

Nasce come chitarrista di una band, gli Ameba 4 e poi come autore e cantante di un’altra band con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, La Fama di Camilla. Scrive per sè e per altri importanti artisti come Patty Pravo, Francesco Renga, Marco Mengoni, Emma Marrone, Chiara Galiazzo ed è uno dei migliori cantautori italiani. Sorvolando le classifiche italiane e non solo.

La sua penna sopraffina riesce a scrivere canzoni con temi sociali, autobiografici dal contenuto forte (data la sua infanzia non molto semplice) ma anche splendidi brani d’amore. Una delle voci maschili più particolari del panorama italiano, oltre a scrivere il testo delle sue canzoni, scrive e produce la musica. Sa suonare chitarra e pianoforte e si definisce “un animale da palcoscenico“, i suoi concerti fanno sudare, saltare, ridere ed emozionare.

Non ama il gossip ed è un tipo molto riservato. Anche se, ultimamente sta esternando un po’ di più la sua relazione. E’ molto attivo sui social, in particolare su Twitter dove ama parlare e dialogare talvolta scherzando con i suoi fan.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il cantautore misterioso?

Da piccolo era un bambino dagli occhi scuri e profondi che ha mantenuto crescendo e dai capelli scuri. Questa foto condivisa sui suoi social racchiude il tema di una sua canzone famosissima: dove compare la maestra Margherita.

Parla di sé come un bambino particolare, forse un po’ timido ma estremamente intelligente.

Non avete ancora capito chi è? Vi diamo altri indizi. Alcuni suoi grandi amici nel mondo della musica sono Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Enrico Ruggeri e Fabrizio Moro. Con quest’ultimo ha vinto Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente i cui proventi sono stati donati tutti in beneficienza.

Un suo mito italiano da seguire? Vasco Rossi. La sua band del cuore: i Radiohead.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Ed ecco svelato il vip: stiamo parlando di Ermal Meta. Ricci scuri e definiti, il cantautore naturalizzato italiano è estremamente amato nel panorama musicale italiano.

Molto legato alla famiglia, Ermal ha una personalità estremamente sensibile e attenta alle dinamiche sociali e all’attualità. Molto legato alla sua famiglia, si diletta a condividere con i suoi fan attimi di vita quotidiana insieme al fratello (più piccolo di età ma identico a lui) e insieme al resto della sua straordinaria famiglia. A cominciare dalla nipotina.