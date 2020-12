Quanto è importante il nostro cellulare nei giorni d’oggi? E soprattutto quando è importante renderlo sicuro e nel rispetto della privacy? Qui vi spieghiamo come fare con una semplice mossa.

Esistono svariate applicazioni scaricabili negli store dei cellulari (App store per IOs e play store per Android. Le applicazioni sono di fondamentale importanza. Esiste un app per tenere a mente le password, un app per modificare le luci alle foto, un app per monitorare il battito cardiaco e un app per rendere il proprio account sicuro e a prova di truffa.

Insomma ormai esistono applicazioni che riguardano qualsiasi aspetto del quotidiano, le più famose e utilizzate rimangono quelle relative ai social. Scopriamolo insieme.

Cellulare: I benefici e le comodità delle applicazioni

Ad oggi le applicazioni che sono scaricabili e utilizzabili grazie ai cellulari possiedono un’importanza che può essere definita addirittura vitale. Le app forniscono moltissime comodità e benefici.

La vita sociale di quasi la totalità degli individui ha effettuato quello che si definisce uno “split”, ovvero una divisione. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, portare avanti, conservare e consolidare amicizie è un’attività che si svolge su due mondi, quello reale e quello virtuale. A volte i due mondi si scindono altre volte per parametri come la lontananza geografica rimangono separati. Perché i social si fa: avvicinano ciò che è lontano. Ma potrebbero fare anche l’effetto opposto.

I social sono diventati necessari per sentirsi parte di una società e, come tali, vanno saputi utilizzare con molta cura e ponderazione. Oltre gli incredibili benefici – come per l’appunto rendere vicino ciò che è lontano -, queste applicazioni nascondono dei rischi. Ed è importante sapersi proteggere.

App come Instagram, Facebook e WhatsApp, infatti, non sono esenti da truffe e virus seppur sono molto presenti nei nostri cellulari. Per quanto gli ingegneri informatici che ci lavorano operino al fine di garantire la privacy, esistono dei virus che possono comunque sfuggire ai controlli e mettere in serio pericolo i nostri dati “sensibili”.

Ecco, perché, oltre a saperli individuare, o insospettirsi quando necessario, è importante anche prevenire situazioni pericolose.

Per tutti questi motivi, è necessario rendere sicuro il proprio account WhatsApp sicuro. Guardiamo insieme i passaggi per avere un account Whatsapp a prova di truffa.

Per rendere sicuro il nostro account Whatsapp esistono dei metodi semplici e veloci

Vi riportiamo un elemento di misure che rendono più “sicuro” e a prova di truffa il nostro account Whatsapp:

Iniziamo dal principio: l’iscrizione. Quando ci si iscrive, per affiancare l’account al numero di telefono, viene inviato per messaggio un codice a sei cifre. Ecco la prima forma di sicurezza. Ma non è abbastanza.

Oltre a questa misura di sicurezza, gli esperti informatici consigliano di aggiungere un secondo passaggio e di impostare un PIN, dunque una password di accesso per rendere i dati ancora più sicuri e protetti. Questa verrà chiesta ogni volta che si configurerà l’account con un nuovo telefono.

Inoltre, è anche possibile inserire l'indirizzo email per effettuare un ulteriore passaggio di controllo in caso di smarrimento del PIN.

Al fine di non incorrere nelle spiacevoli conseguenze di un furto del profilo o di truffa, è fortemente consigliato compiere questi passaggi. Ecco, dunque, come rendere il proprio account WhatsApp sicuro e a prova di truffa.