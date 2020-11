Chi è questo bambino? Oggi è uno dei migliori cantautori italiani dalla penna sopraffina che ha trovato il successo dopo anni di gavetta.

Ha alle spalle più di vent’anni di carriera. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, una nelle categoria dei Giovani e una nei Big e ha conquistato anche un terzo posto. Ha partecipato all’Eurovision Song Contest, scrive per sè e per altri importanti artisti come Fiorella Mannoia ed è uno dei migliori cantautori italiani.

La sua penna sopraffina riesce a scrivere canzoni con temi social, ma anche splendidi brani d’amore. Voce graffiata, potente e una personalità forte che lo rende un animale da palcoscenico. I suoi concerti sono una botta di adrenalina che ti resta addosso per giorni.

Non ama il gossip. Preferisce far parlare di sè per la sua musica, cosa che ha sempre fatto, ma spesso si lascia andare a splendide dichiarazioni d’amore per i figli.

Avete capito chi è?

Il cantautore italiano dalla penna sopraffina

Da piccolo era un bambino dagli occhi scuri e profondi che ha mantenuto crescendo e dai capelli scuri. Era anche un bambino a cui non stava mai bene niente. Ha spesso raccontato che, quando la madre gli comprava le patatine nei sacchetti, pretendeva di trovare la sorpresa rappresentata sulla confezione. In caso contrario chiedeva alla madre di fare causa all’azienda.

Spirito libero e indipendente, crescendo non ha mai perso il desiderio di giustizia. Lui, figlio di nessuno che ha dovuto combattere e percorrere migliaia di chilometri anche a piedi per affermarsi, con caparbietà, ha continuato a lavorare per realizzare il sogno di affermarsi nel mondo della musica continuando a svolgere lavori umili prima di poter vivere solo di musica.

Non avete ancora capito chi è? Vi diamo altri indizi. Due suoi grandi amici nel mondo della musica sono Ultimo ed Ermal Meta. Con quest’ultimo ha vinto Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente i cui proventi sono stati donati tutti in beneficienza.

In questa foto che lui stesso ha pubblicato sui social si mostra in una versione elegante. Un look decisamente diverso da quello che è solito sfoggiare oggi. Il bambino nelle foto è proprio Fabrizio Moro, uno dei migliori cantautori italiani che sta per regalare ai fans la raccolta “Canzoni d’amore nascoste”.

Oggi, i colori scuri ci sono sempre, ma nel corso degli anni ha aggiunto una serie di tatuaggi sparsi sul suo corpo, realizzati dalla sorella Romina e tra i quali ci cono i nomi dei figli Libero e Anita che considera l’unica donna della sua vita e i titoli degli album che ha realizzato nel corso della sua carriera. Legato a mamma Marisa, papà Franco, alla sorella Romina, al fratello Filippo e a tutta la sua famiglia, ha un rapporto viscerale anche con gli amici e i fan.