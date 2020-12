Ed ecco a voi una ricettina davvero super per far felici sia grandi che piccini. Preparate anche voi questo bell’alberello di Natale super goloso e facilissimo!

Oggi la nostra stella_cooking_traveller ci regala una ricetta perfetta perfetta per le feste natalizie, un alberello grazioso e goloso per portare in tavola un dessert facile da preparare a base pandispagna.

pandispagna davvero sofficissimo

un pezzetto tira l’altro

è una golosità unica

non è assolutamente difficile da preparare!

La ricetta dell’alberello di Natale goloso

Il Natale quest’anno avrà tutto un altro sapore! Alberello di pandispagna pronto per essere preparato.

Ingredienti per il pandispagna

6 uova

200 gr di zucchero

200 gr di farina

1 cucchiaino di lievito vanigliato per dolci

Preparazione

Mescolare le uova con lo zucchero, e aggiungere poco alla volta la farina e il lievito continuando a mescolare con fruste elettriche. Cuocere in forno a 180 gradi per 35/40 minuti. Togliere dal forno e far raffreddare il pandispagna. Tagliare con forme tonde il pandispagna in 8 parti dalla più grande alla più piccola.

In una circolare montare la panna con un po di colorante viola in polvere. Adagiare il primo disco di pandispagna e fare la bagna con limoncello diluito con un po di acqua. Fare la rasatura con la panna colorata e procedere così con tutti i dischi fino ad arrivare in cima. Montare della panna bianca e decorare a piacere tutto l’alberello di Natale.

*TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE COMPRESA LA COTTURA : 1 ora