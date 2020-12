Il profumo è la cosa più comune che si possa regalare e soprattutto anche fra le più complicate da scegliere. Scopri come andare sul sicuro.

Tutti noi siamo amanti delle varie fragranze che ci sono sul mercato ed apprezziamo molto quando ci vengono regalate ed anche quando vogliamo regalarle. Infondo sono regali questi che coprono ogni fascia di prezzo e la spesa dipende quindi solamente da noi.

E’ però doveroso sottolineare quanto sia complicato dover scegliere un profumo per la persona a cui desideriamo regalarlo proprio in virtù del fatto che sui profumi eccezionalmente c’è una scelta troppo vasta e gusti troppo diversi fra di loro.

Come evitare tutto questo? Come fare a comprendere quale sia il profumo più adatto? C’è un modo per poter agire di conseguenza in ogni caso?

Scopriamolo assieme.

Il profumo perfetto da regalare? una scelta difficile ma che bisogna assolutamente fare

Ecco a te alcuni consigli utilissimi per scegliere il profumo giusto:

Se hai scelto tempo addietro di dover regalare un profumo prova a comprendere quale sia quello migliore ponendo alcune semplici domande al destinatario . Il tutto ovviamente senza farsi scoprire . Domande tipo: “Lo senti questo profumo di zucchero filato? a me non piace molto, a te?”.

. Il tutto ovviamente . Domande tipo: “Lo senti questo profumo di zucchero filato? a me non piace molto, a te?”. Qualora tu non potessi ed avessi già comprato il famoso profumo allora prima di farlo incartare prova a spruzzarne l’essenza un po’ sullo scatolo del profumo stesso ed un po’ anche sul pacchetto regalo . Quando consegnerete il regalo basterà far sentire prima l’essenza impregnata nello scatolo e nel pacchetto. Se non piace allora potrete comodamente cambiarlo (non dimenticatevi mai lo scontrino cortesia).

allora prima di farlo incartare del profumo stesso . Quando consegnerete il regalo nello scatolo e nel pacchetto. (non dimenticatevi mai lo scontrino cortesia). Cerca di comprendere il profumo preferito inviando anche qualche piccolo segnale senza farsi però scoprire. Ormai esistono così tanti metodi per potersi tenere in contatto online tramite i social. Prova ad utilizzarli per inviare qualche messaggio criptato. Un esempio è l ‘invio di alcune foto di profumi e chiedere quale potrebbe essere il più adatto ad una cena romantica. Il tutto in tempi non sospetti.

Ormai esistono così tanti metodi per potersi tenere in contatto online tramite i social. Prova ad utilizzarli per inviare qualche messaggio criptato. Un esempio è l Il tutto in tempi non sospetti. Se proprio non sai come fare allora in tutta sincerità chiedi tempo addietro quale sia quello che più aggrada il destinatario del regalo e procedi subito a comprarlo prima che possa diventare introvabile.

Se cerchi altre idee regalo, od in generale, qualcosa da fare per le tue feste ti basterà seguire i consigli utili di questo natale 2020.

La caccia al profumo abbia inizio!