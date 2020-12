Aída María Yéspica è una modella, showgirl ed attrice venezuelana che ha trovato il successo in Italia molti anni fa. Scopriamo come copiare il suo look sempre sensuale.

Fidanzatissima con l’imprenditore napoletano Geppy Lama che porta avanti l’azienda di famiglia sia in Italia che negli Stati Uniti, Aida Yespica si è allontanata dal mondo della tv per concentrarsi su di lui e sul figlio Aron Ferrari. Copiamo il suo look!

Aida Yespica sembra aver trovato la serenità ed ha cambiato stile

Nella prima immagine la bella Aida ha un outfit molto facile da riprodurre ma efficace, soprattutto se si ha un fisico sinuoso. Basterà scegliere un dolcevita bianco, come quello di Patrizia Pepe a 190 euro, disponibile su Farfetch, un pantalone nero skinny come il modello di Nicla a soli 49,95 euro ed una cintura in pelle nera e logo Gucci come la sua. Mentre gli occhiali da sole potrebbero aver la firma del compagno, per i caldi stivaletti con pelo a vista e pelle scamosciata si può trovare una soluzione con Geox a 119,90 euro.

Mentre il look da neve è l’ideale per la montagna, quello più fashionable (dove posa da vamp) è un’ottima idea per l’ultimo dell’anno. Per chi è rimasto in Italia le restrizioni sono durissime ma nessuno può vietare di agghindarci come la più glamour delle feste. Non fosse altro per lasciarci alle spalle dodici mesi orribili.

Il suo essere una madre amorevole ed una donna molto attenta alla cura del suo benessere psicofisico è evidente nei post che pubblica e nelle interviste -rare- che rilascia. Frequenta terme, sta all’aria aperta e fa della sua vita ciò che vuole, comprensibile sia sempre così sorridente.

La parola d’ordine per lei è farsi notare con stile. Sia nella seconda che nell’ultima foto, sfoggia due mini abiti, rispettivamente in bronzo e verde, con maniche lunghe e pailettes. Di scoperto ci sono solo le gambe ma con un corpo tonico e collant velati e tacchi a spillo si fa ricordare. Di collant vi abbiamo dato indicazioni su come e quali scegliere qui. Sotto l’abito Michael Kors in argento disponibile scontato a 147 euro sul sito omonimo.

Aida Yespica aveva partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017 ed era stata la quinta classificata perdendo al televoto con Daniele Bossari. Per sapere di più sulla situazione attuale della casa leggete qui.

Oggi Aida è focalizzata sulla carriera di modella e fa impazzire i fan con scatti al cardiopalma. Il suo equilibrio sta nel non oltrepassare mai il limite, a volte sottile, di eccesso nei look che scade inevitabilmente nel volgare (come si vede fin troppe volte nella tv e nei social).

Silvia Zanchi