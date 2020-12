Lite nella notte al Grande Fratello vip 2020 tra Sonia Lorenzini e Adua Del Vesco per la nomination: “Faccia da cu*o”.

La nomination di Adua Del Vesco a Sonia Lorenzini scatena la rabbia dell’ex tronista che, dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, si scaglia contro l’attrice siciliana accusandola di fare il doppio gioco e di averla pugnalata alle spalle.

Sonia che, negli scorsi giorni è stata molto vicina ad Adua aiutandola a scrivere una lettera per il fidanzato Giuliano, sarebbe convinta di essere caduta nella trappola della Del Vesco che, secondo il suo punto di vista, si sarebbe comportata da finta amica. La Lorenzini, in particolare, accusa Adua non solo di essere gelosa del suo legame con Dayane Mello, ma anche di Mario Ermito che, la scorsa estate, avrebbe scritto ad entrambe.

Alla Lorenzini non è andato giù il modo con cui Adua l’avrebbe stuzzicata su Mario ed è convinto che la sua sia stata una mossa per poterla poi nominare. “Vuole fare la furba con me. Le sego le gambe”, ha detto sonia parlando con Samantha De Grenet.

Lite tra Sonia Lorenzini e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020: colpa di Mario Ermito

L’ingresso di Mario Ermito nella casa del Grande Fratello Vip 2020 scatena la rivalità tra Sonia Lorenzini e Adua Del Vesco. Entrato da single dopo la fine della storia con Valentina Paolillo, Mario Ermito, la scorsa estate, avrebbe sentito sia Sonia che la Del Vesco che, dopo aver saputo dello scambio di messaggio tra la Lorenzini ed Ermito, avrebbe chiesto i dettagli a Sonia.

Stando a quanto raccontato nella notte dalla Lorenzini, la Del Vesco avrebbe usato tale argomento per creare dei contrasti con Mario Ermito.

“Se capisco che nello stesso periodo si sentiva con me e si sentiva con te, nei suoi confronti, mi metto sulla difensiva. Oggi pomeriggio eravamo qua e quando Samantha mi ha chiesto il motivo del mio atteggiamento distaccato con Mario, tu hai fatto la finta tonta e mi hai detto che ho dei modi un po’ bruschi con lui, ma proprio tu me lo dici? Potevi capire perchè ho dei modi un po’ bruschi”, sbotta Sonia.

“Detto questo, tu non pesi una risposta un po’ brusca in confronto a quello che ho fatto ieri. Ti ho aiutato in una cosa importante, mi hai confidato una cosa importante ed oggi me la metti in quel posto? Tu sei una gran furba”, aggiunge prima di andare via.

Sonia: probabilmente Rosalinda ha più facce e una di quelle è una faccia da “culo” MA È SERIA?#gfvip pic.twitter.com/Mat35Kpsog — ~Yana~ (@TheUkraineYana) December 22, 2020

In cucina, poi, parlando con Dayane Mello, ha aggiunto: “Rosalinda (Adua ndr)ha più facce e una di quelle è una faccia da cu*o”.