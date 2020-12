È il cibo che sta bene ovunque, la pietanza che si aggiudica una meritata posizione nei piani più alti della gastronomia. Eppure, si utilizza anche per pulire!

Stiamo parlando del riso. È il cibo che sta bene ovunque, la pietanza che si aggiudica una meritata posizione nei piani più alti della gastronomia. Il riso non è solo gusto per il palato, è tanto altro. Ci sono molti utilizzi che ancora non hai provato e che ti stupiranno sicuramente.

La scoperta del cibo più duttile di tutti

Il suo vero nome è un altro, si chiama infatti Oryza sativa, è una pianta asiatica che appartiene alla famiglia delle graminacee. Il riso è usato davvero in ogni parte del mondo e in moltissime cucine tradizionali. È un alimento decisamente più digeribile rispetto alla pasta.

Possiede moltissime proprietà nutritive, è ricco di sali minerali, regola la nostra flora intestinale poiché contiene un cospicuo numero di amminoacidi. Tutti i celiaci possono consumarlo senza problemi dal momento che non contiene affatto glutine. Anche il riso come la patata non è destinato soltanto all’uso gastronomico. È ottimo per il corpo, per la pulizia di oggetti e tanto altro. Scopri inoltre come l’acqua del riso può contribuire alla perdita di peso.

Usi del riso che non conosci, tra cui, pulire!

Il riso, grazie alla presenza dell’amido viene sfruttato anche per le sue qualità termiche e assorbenti. È un rimedio naturale che possiamo integrare alla nostra quotidianità. Vediamo di seguito i 10 utilizzi molto semplici e vantaggiosi.

Per contrastare l’umidità e gli odori sgradevoli , quando conserviamo dei barattoli che al momento dell’acquisto contenevano tonno, verdure sotto aceto, spezie, caffè, marmellate, corriamo il rischio che persista l’ odore del prodotto originario nonostante i ripetuti lavaggi. Se lasciamo invece i barattoli lavati ed asciugati pieni di riso per almeno due notti elimineremo definitivamente gli odori.

, quante volte ci è capitato di aprire i nostri specifici barattoli di e ritrovare all’interno di prodotto? Grazie al riso possiamo evitare che sale e zucchero formino grumi, basterà inserirne un po’ all’interno. Per massaggiare i muscoli, ebbene sì, risulta essere molto fruttuoso per muscoli in affaticamento magari dopo un allenamento di forza , come è davvero semplice: riempire una calza, preferibilmente di lana, con il riso (la quantità può essere misurata in una tazza), chiuderla con un nodo e riscaldarla per 1 minuto al microonde. Una volta calda potete poggiarla sulla parte indolenzita per avvertire un immediato sollievo .

, una volta raffreddata, potete utilizzare l’ del riso per lavarvi il viso, noterete da subito una profonda pulizia. Scaldare mani e piedi, il riso, come la patata, conserva il calore per molto tempo, potete conservarlo in una calza anche in questo caso e tenerlo con voi tra mani o piedi per riscaldarvi.

Creare fantastici giochi per i più piccoli, potete riempire due bottiglie colorate di riso e suonarle come se fossero due maracas . Potete aggiungere colorante al riso mettendolo prima in due sacchetti per alimenti e, una volta colorato creare delle bottiglie o dei bicchieri a strati multicolore .

, i chicchi di riso aggiunti ad esempio nella avranno il compito di rallentare di molto la formazione della ruggine. Per rimettere in funzione elettrodomestici , nel caso in l’ingranaggio che include le batterie di qualche vostro elettrodomestico si sia bagnato, potete immergere queste componenti una ciotola di riso crudo per una notte intera. L’acqua verrà assorbita dai chicchi.

i puliranno tutti i punti di vasi e bottiglie che non riuscite a raggiungere, riempitele di riso e scuotetele. Per fare una dolce bevanda di riso, per ottenere una bevanda gustosa e salutare vi basta: una tazzina di riso, quattro tazzine di acqua, un cucchiaio di sale. Frullate tutto ed ecco una bevanda salutare pronta.

Infine, preparare il vostro prodotto per pulire eccezionale e naturale è semplicissimo. Vi basterà immergere un tazza di riso crudo in due tazze di acqua, agitare la miscela fino a quando la soluzione assumerà una tonalità bianco latte. Successivamente, con l’aiuto di un colino, dovrete rimuovere il riso pronto all’uso per le pietanze che desirate preparare per il pranzo o per la cena oppure da conservare. Dopodiché potrete immergere un panno pulito nell’acqua di riso e utilizzarlo per rimuovere lo sporco da tutte le superfici interessate.