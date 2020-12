Un budino non budino perché poverissimo di calorie, una preparazione che ti lascerà senza sbalordita, in soli 5 minuti potrai preparare a casa tua il cupolotto impreziosito da fragoline più morbido del mondo! Scopri subito la ricetta che cooking_fitness_girl ha preparato per te.

Il dolcetto soffice che riempirà la tavola durante le feste natalizie, una cremosità unica pronta in solo 5 minuti, lo avresti mai detto? Eppure grazie alla ricetta di cooking_fitness_girl è possibile creare un budino davvero povero di calorie, ebbene sì, gli ingredienti sono basici e li trovi nella tua cucina! Un dolce da poter preparare anche il giorno primo e gustarlo al mattino per una colazione super!

La ricetta del cupolotto fragoloso light

TEMPO DI PREPARAZIONE: 5 minuti

FAR RIPOSARE IN FRIGO : per un’oretta circa

Volete preparare una colazione diversa dal solito ma avete poco tempo? Ho la colazione veloce che fa per voi.

Vi serviranno solo 5 minuti per prepararla! Si avete capito bene solo 5 minuti!! E allora cosa aspettate? Ormai mancano davvero pochi giorni a Natale! Più ci avviciniamo e più ho voglia di colazioni magiche!

NON VI SEMBRERÀ UN BUDINO FIT

MORBIDISSIMO

SUPER CIOCCOLATOSO

BONTÀ GARANTITA

Ingredienti

150 g di latte

50 g di albume

50 g di acqua

10 g cacao amaro

2 g di agar agar

miele q.b

Preparazione

Scaldare in un pentolino il latte, albume, l’acqua, il miele e l’agar agar e quando inizia a bollire togliere dal fuoco, far intiepidire un attimo e versare il composto in una tazza. Far riposare in frigo per 1 oretta e la colazione o la merenda è pronta. Volendo potete prepararla anche il giorno prima, così la mattina seguente dovrete solo rovesciarla in un piatto e decorarla a piacere.

