Una base trucco completa che riprende il metodo della ‘guru’ del makeup Huda Kattan. Una base molto lavorata che scolpisce i lineamenti e regala un incarnato perfetto.

La truccatrice araba Huda Kattan continua a dettare tendenza con i suoi makeup davvero meravigliosi e con i suoi prodotti che regalano performance straordinarie. Oggi impareremo tutti i segreti della base trucco, meglio la metodologia con cui Huda crea la base makeup, dal primer all’illuminante.

Tutti i segreti per realizzare una base trucco perfetta come quella di Huda Kattan in un video tutorial molto esaustivo della truccatrice italiana Carlotta Giacuzzo, conosciuta come CherylPandemonium.

Come realizzare la base makeup di Huda Kattan: tutti i segreti spiegati da CherylPandemonium

Tutte almeno una volta abbiamo desiderato avere un incarnato perfetto come quello sfoggiato da Huda Kattan sui suoi canali social, ma nella maggior parte dei casi abbiamo trovato difficoltà nel realizzarla, soprattutto non conoscendo tutti i prodotti utilizzati.

La bravissima truccatrice italiana Carlotta Giacuzzo, in arte CherylPandemonium, ha voluto seguire le indicazioni di Huda per poter realizzare una base trucco straordinaria come la sua. Ecco dunque tutti i segreti che si celano dietro quelle immagini mozzafiato di Huda Kattan che vanta un contorno occhi luminoso e chiaro, un incarnato compatto e dei lineamenti scolpiti. Scopri se la base trucco con il fondotinta compatto è giusta per la tua pelle.

Il segreto della base perfezionatrice sono senza dubbio i prodotti makeup molto pigmentati e coprenti e la base illuminante stesa prima del fondotinta, ma il massino della performance si ha con il Baking makeup, una tecnica in grado di illuminare alcune parti del viso in modo davvero ineguagliabile.

Base trucco di Huda Beauty: il video tutorial

I prodotti che vi serviranno per riproporre una base makeup come quella di Huda Kattan riproposta da Carlotta Giacuzzo, sono:

una base makeup illuminante

un correttore neutralizzante (che riesca a camuffare occhiaie scure, arrossamenti etc…)

un correttore molto coprente

un fondotinta molto coprente

un prodotto per contouring medio scuro

una cipria da baking

una cipria in polvere

un illuminante in crema o liquido

un illuminante in polvere

una terra compatta

un blush



Non vi resta che seguire il video tutorial passo dopo passo e sfoggiare una base trucco compatta e luminosa come quella di Huda Kattan.