Giacomo Urtis prima e dopo: cosa si è rifatto e com’era prima – FOTO

Giacomo Urtis si è rifatto svariate volte durante il corso della sua vita, ma com’era prima degli interventi e che cosa ha modificato del suo corpo per diventare quello che è oggi?

Giacomo Urtis è il noto chirurgo delle star, attualmente impegnato nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, ma non ha mai nascosto di aver utilizzato alcune tecniche anche sul suo corpo e di essersi rifatto.

Dalle prime immagini del suo debutto sul piccolo schermo, se paragonate a com’è diventato ora, Giacomo appare molto diverso e lui stesso, nelle varie interviste che ha rilasciato, ha raccontato cosa ha modificato e cosa no del proprio corpo. Ovviamente la scelta di modificare il proprio corpo con la chirurgia plastica non deve essere in alcun modo condannata e questo articolo è stato realizzato soltanto per soddisfare la curiosità del pubblico della rete di sapere com’era Giacomo Urtis prima di rifarsi.

Com’era Giacomo Urtis prima di subire gli interventi

Giacomo Urtis, come anticipato, non ha mai nascosto di essere ricorso alla chirurgia per modificare alcuni aspetti del proprio corpo che proprio non gli andavano giù, sfoggiando ora un fisico scolpito ed un volto leggermente diverso rispetto ai suoi esordi in tv. Ma cosa si è rifatto?

Giacomo, che forse non ancora mostrato tutta la sua personalità al GF Vip, ha dichiarato di aver modificato: i bicipiti, i tricipiti, i pettorali, gli addominali ( che ha sfoggiato in diretta per soddisfare una richiesta di Alfonso Signorini) i fianchi, i deltoidi, la schiena, il fondoschiena, le gambe e si è tolto 9 libri di grasso e per concludere un bel lifting al viso.

Insomma, Giacomo non si è fatto mancare proprio niente, modificando abbastanza il suo corpo per renderlo il più somigliante possibile al suo ideale di bellezza.

Giacomo Urtis rifatto è riuscito a conciliare la sua persona idea di bellezza. Il pubblico, però, lo preferiva prima, durante i suoi esordi, oppure com’è diventato adesso? Ai posteri l’ardua sentenza, l’importante è che il chirurgo si piaccia così com’è.