Giacomo Urtis, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Giacomo Urtis, il famoso chirurgo plastico dei vip? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Giacomo Urtis è un chirurgo plastico, molto famoso tra i vip, ma è anche un cantante e un personaggio televisivo. Molto seguito sui social, è stato scelto anche da Alfonso Signorini per movimentare la casa del Grande Fratello Vip 2020 come ospite speciale.

Dopo aver frequentato diverse volte i salotti televisivi, è diventato molto popolare partecipando all’Isola dei famosi nel 2017. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 entra per svelare i segreti di alcuni vip, ma chi è davvero Giacomo Urtis? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Giacomo Urtis: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Giacomo Urtis

: Giacomo Urtis Età : 43 anni

: 43 anni Data di nascita : 28 settembre 1977

: 28 settembre 1977 Luogo di nascita : Caracas

: Caracas Segno Zodiacale : Bilancia

: Bilancia Professione : chirurgo estetico, attore, personaggio tv

: chirurgo estetico, attore, personaggio tv Peso : 86 Kg

: 86 Kg Altezza : 1,78 cm

: 1,78 cm Tatuaggi: due ai lati dell’inguine

due ai lati dell’inguine Profilo Instagram ufficiale: @giacomourtis

Nato a Caracas il 28 settembre 1977, trascorre i primi anni della sua vita in Venezuela per poi trasferirsi in Sardegna, precisamente ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Dopo il diploma, sceglie d’iscriversi a Medicina e chirurgia laureandosi nel 2002. Si specializza in Dermatologia e Venereologia e continua i suoi studi conseguendo un Master in Chirurgia Estetica.

Il chirurgo plastico fonda così la “Dr Urtis Clinic” che ha due sedi in Italia: a Roma e Milano e, recentemente, ha aperto una sede anche a Londra.

Sono tanti i personaggi che hanno scelto di affidarsi alle mani di Giacomo Urtis per migliorare il proprio aspetto fisico. Tra questi ci sono Selvaggia Roma finita al centro della bufera per una frase choc detta nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Battistelli e Anna Boschetti, Mara Venier, Taylor Mega, Francesca Cipriani, Dayane Mello, Francesca Tocca, Valeria Marini, Deianira Marzano, Francesca Brambilla, Soleil Stasi.

Nel 2017 diventa molto popolare partecipando all’Isola dei Famosi e ha partecipato alla web serie “The Lady” di Lory del Santo. Appassionato di musica, dopo aver preso lezioni, ha inciso il singolo “Tia”. Il 16 novembre 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente, sarebbe single anche se recentemente è stato pizzicato in compagnia di Jessica Alves, l’ex Ken Umano a cui è legato da un profondo affetto. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui è proprio con Jessica Alves scrivendo “mi manchi”.