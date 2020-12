Un collant per ogni occasione: ecco le nuove proposte di Hélène Oui

I collant sono, da sempre, sinonimo di comodità e, al tempo stesso, di femminilità. Oggi come non mai, sono tornati ad essere al centro delle attenzioni del mondo della moda e di tutti gli appassionati. Da semplice “accessorio”, infatti, i collant sono diventati dei veri e propri capi di punta che riportano le gambe al centro dell’attenzione.

Non a caso le tendenze moda per l’autunno-inverno 2020-2021 vedono tutti i principali marchi proporre la loro versione di questo indispensabile, quanto irrinunciabile, capo di abbigliamento. E, se anche Chiara Ferragni, da tutti considerata una delle più importanti influencer al mondo del settore, porta avanti una campagna dedicata ai collant, vuol dire che l’attenzione è decisamente alta su tutti i fronti.

Come abbiamo detto, le tendenze moda per il periodo invernale vedono protagonisti i collant con centinaia di proposte: da Dolce&Gabbana a Saint Laurent, passando per Ottolinger e Dilara Findikoglu, le proposte sono pressoché infinite e suggeriscono sia outfit classici che maggiormente innovativi.

Le proposte Hélène Oui per l’autunno inverno

Tra tutte spiccano le collezioni di Hélène Oui, un famoso brand di collant che ha fatto della qualità del made in Italy un vero e proprio marchio di fabbrica. Le diverse linee di prodotti sono state pensate per soddisfare le esigenze più disparate ma con un unico comun denominatore: la qualità assicurata da filati di prim’ordine e da una lavorazione attenta ai più minuscoli dettagli.

Tutto questo rende i prodotti Hélène Oui glamour ed eleganti ma, al tempo stesso, estremamente comodi e resistenti, così da garantire tenuta e vestibilità a livelli altissimi.

I modelli vanno dall’elegante, ma comoda, linea Basic, pensata per una donna super impegnata e sempre in movimento, alla linea Fantasia, disegnata per chi si vuole distinguere con carattere, indossando un capo di abbigliamento unico, ma sempre con quel tocco di eleganza che contraddistingue i prodotti Hélène Oui.

La linea Functional è stata invece messa a punto per chi cerca una silhouette perfetta in ogni occasione, mentre la linea Privé è stata ideata per soddisfare le esigenze di tutte quelle donne che non vogliono rinunciare al proprio lato sensuale. Insomma una gamma di collant che garantisce un outfit sempre elegante e alla moda in ogni momento della giornata, ma sempre con quel tocco di personalità che contraddistingue la donna Hélène Oui.

Perché scegliere Hélène Oui

La mission del brand, come abbiamo detto, è quella di creare prodotti di altissima qualità che riescano a coniugare l’eleganza francese con l’artigianalità e la qualità del made in Italy. Ma non solo, perché i prodotti Helene Oui si rivolgono a tutte le donne e possono essere utilizzati per qualsiasi occasione, da quelle più eleganti, a quelle più semplici.

In un certo senso si potrebbe dire che si tratta di un modo del tutto innovativo di approcciarsi alla femminilità. Non più rinchiuso dentro degli stereotipi o dei canoni rigidi ma, al contrario, un modo che permetta ad ogni donna di dare sfogo al proprio stile e alle proprie emozioni anche nel modo di vestirsi.

Collant sportivi, formali, eleganti o sexy. Per ogni donna, così come per ogni occasione, è possibile trovare il capo più adatto alle proprie esigenze e alla propria personalità. Se è vero che la bellezza di una donna risiede nella propria unicità, è altrettanto vero che indossare un capo di abbigliamento che rispecchia a pieno la propria personalità è fondamentale.

Sul sito web di Hélène Oui è possibile trovare tutti i collant della collezione autunno inverno 2020 2021 con un’ampia sezione dedicata alle novità.