Elisabetta Gregoraci scrive a Pierpaolo? Lui senza parole: “Mi tremano gambe”

Elisabetta Gregoraci ha realmente inviato un messaggio a Pierpaolo Pretelli al GF Vip? Lui sembrerebbe essere convinto di sì, ma le cose non stanno come sembrano.

Elisabetta Gregoraci, nonostante abbia abbandonato la casa più spiata d’Italia perché non intenzionata a voler proseguire con la messa in onda del programma fino a febbraio, continua ad essere una delle protagoniste di quest’edizione del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse ore, infatti, il suo nome è tornato prepotente nel programma in quanto Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo con la seguente scritta: “Pierpa, vola da solo” consigliandogli di proseguire, quindi, il suo percorso senza affidarsi ad ulteriori flirt o presunti tali. Il messaggio, come tutti quelli che arrivano nella casa, sono completamente anonimo se il proprio mittente non vuole svelarsi, ma Pretelli sembrerebbe aver compreso che gli ha scritto questo messaggio. Chi?

L’ex velino moro non ha dubbi, almeno su questo visto che sulla sua vita sentimentale appare piuttosto confuso: a scriverlo, per lui, è stata Elisabetta. “E’ stata lei, era l’unica che mi chiamava così. Mi tremano le gambe“ ha esordito Pierpaolo, emozionato nell’aver ricevuto un messaggio così inaspettato, da lui preso in maniera positiva, dalla Gregoraci, ma le cose non sembrerebbero stare esattamente così.

Pierpaolo Pretelli, il fratello svela: “Non lo ha scritto Elisabetta Gregoraci”

Pierpaolo Pretelli è convinto che il messaggio gli sia stato recapitato da Elisabetta Gregoraci, che nonostante sia uscita dalla casa più spiata d’Italia in qualche modo continui a pensare a lui. La frase però non è stata interpretata in maniera positiva anche dagli altri concorrenti poiché “continua il tuo percorso da solo” è sembrato quasi come a voler escludere, in questo caso Giulia Salemi, chi gli sta a suo fianco.

Come anticipato, però, le cose non sembrerebbero stare proprio così. In quanto secondo il fratello dell’ex velino moro, che ha consolato Giulia a causa dalle proteste dei fan, sarebbero stati i fan che volevano insieme Pierpaolo ed Elisabetta ad aver organizzato il tutto e lei non c’entrerebbe nulla, ma nonostante ciò in molti ritengono che il messaggio sia stato proprio organizzato dalla Gregoraci, che almeno per il momento ha preferito non commentare tale vicenda.

Pierpaolo Pretelli al GF Vip è apparso abbastanza confuso e contento allo stesso tempo dello strano messaggio ricevuto. Un regalo di Natale inatteso che potrebbe anche non essere arrivato da chi lui crede, visto che il fratello è convinto dell’esatto contrario. Forse perché è stato contattato in qualche modo dal gruppo di fan che lo ha informato sulla loro intenzione di voler spedire un aereo al loro beniamino.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non sono più amici speciali, come più volte ribadito durante il corso delle varie puntate del Grande Fratello Vip, ma il pubblico continua a volerli insieme, ma forse sotto sotto anche lui ci spera ancora. Anche se sembrerebbe aver avuto qualche ripensamento anche su Ariadna Romero, la madre di suo figlio, con cui sembrerebbe voler risolvere alcune problematiche una volta terminata quest’esperienza.