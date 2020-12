GF Vip, ritorno di fiamma tra Pierpaolo ed Ariadna? Lui svela tutto in diretta

Al GF Vip è nato il ritorno di fiamma tra Pierpaolo Pretelli e la sua ex Ariadna Romero? Lui ha ammesso tutto in diretta dopo una settimana non facile.

Al GF Vip, durante la diretta di questa sera, non poteva non affrontare i recenti sfoghi di Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino moro, non appena ha incontrato la madre di suo figlio, è entrato in confusione facendosi tantissime domande sul perchè non riesce ad andare oltre con una ragazza. In quanto dopo massimo un mese dalla loro frequentazione, non riesce a tramutare il rapporto in qualcosa di più serio, ma scappa sempre.

In molti hanno ipotizzato che in realtà Pierpaolo sia ancora profondamente innamorato di Ariadna Romero e che anche lei, in un certo senso, corrisponda. In quanto entrambi, dalla fine della loro relazione, non si sono mai più impegnati seriamente con qualcun altro, mettendo la pulce nell’orecchio dei telespettatori.

Durante la diretta di questa sera Alfonso Signorini ha deciso di prendere il toro per le corna, chiedendo a Pierpaolo se è ancora innamorato della madre di suo figlio o meno. La risposta del concorrente del GF Vip non è tardata ad arrivare ed ha svelato tutto in diretta.

Pierpaolo Pretelli confuso al GF Vip: la confessione su Ariadna Romero

Un amore finito… oppure no? Pierpaolo ha modo di ripensare alla sua vita… e proprio sul fondo del suo cuore ha trovato qualcosa di totalmente inaspettato. #GFVIP pic.twitter.com/Mf3vxMZX7Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020

Pierpaolo Pretelli ha risposto senza alcun indugio alla domanda postagli da Alfonso Signorini durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip svelando cosa prova o cosa non prova per la madre di suo figlio, che settimana scorsa è venuta a fargli visita, raccontandogli tutte le novità sul loro piccolo.

“Non lo so. Al momento sono molto confuso“ ha rivelato l’ex velino moro. “Non capisco se mi manca lei o i ricordi che avevamo insieme. Io non mi aspettavo di vederla qui. Magari in questi giorni che sono nella casa è riuscita a rivedere quella parte di me che le piaceva. Quella prima che decidessimo di allontanarci” ha concluso Pierpaolo, ammettendo di provare una grossa confusione dentro di sè. Confusione che riuscirà a schiarire soltanto una volta che la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia sarà giunta al termine.

Anche perchè in molti sospettano che tra lui e Giulia Salemi, dopo il bacio negli scorsi giorni, ci sia più di una semplice amicizia. Tant’è che Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di indagare sul loro rapporto.

… tra Pierpaolo e Giulia inizia ad esserci del tenero? Tommaso e Stefania sono pronti a giurarci! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/fzZl25sJR4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020

Pierpaolo e Ariadna dopo il GF Vip avranno sicuramente modo di potersi chiarire in privato. Anche se lei, negli studi di Barbara d’Urso, ha escluso categoricamente che il suo ex possa essere ancora innamorato di lei. “Credo sia confuso. E’ successo anche a me quando ho preso parte all’Isola. Sono circostanze che ti portano spesso a pensare ai rapporti che hai costruito nella tua vita”.