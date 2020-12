Giulia Salemi umiliata da un fan al GF Vip: Pierpaolo interviene e spiazza tutti

Giulia Salemi si è sentita umiliata da un fan del programma, che si è recato fuori la casa del GF Vip per difendere l’amicizia di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi, nonostante sia entrata nella casa del Grande Fratello Vip con tutte le intenzioni di concentrarsi soltanto su stessa senza dedicarsi ad qualche amico speciale, è stata additata dal pubblico del piccolo schermo come interessata a Pierpaolo Pretelli.

La bella influencer ha però smentito il tutto ed anche l’ex velino moro di Striscia La Notizia che nonostante il bacio che si sono scambiati hanno più volte chiarito che tra di loro c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più. Ma alcuni fan sono convinti dell’esatto contrario, accusando la Salemi di aver sfasciato la coppia formata da Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Tra questi c’è chi ha addirittura esagerato, recandosi fuori la casa più spiata d’Italia urlando alla modella che è soltanto colpa sua se Elisabetta e Pierpaolo si sono allontanati nelle scorse settimane. Cosa assolutamente non vera, visto che entrambi hanno scelto di allontanarsi mantenendo il massimo rispetto l’uno per l’altra.

Giulia Salemi è stata umiliata al Grande Fratello Vip, ma i suoi compagni di viaggio e Pier sono subito intervenuti in suo soccorso.

Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi: lei distrutta dal gesto del fan

Pierpaolo Pretelli ha visto che Giulia, sua amica, non è rimasta affatto contenta delle parole che il fan le ha urlato contro fuori dalla casa più spiata d’Italia ed è intervenuto rispondendogli a tono: “Qua non ci sta nessuna coppia” ha urlato, chiarendo che tra lui e Giulia non solo non è mai successo niente, ma così come nemmeno con Elisabetta Gregoraci, nonostante lui fosse molto preso da lei.

Anche Rosalinda Cannavò è prontamente intervenuta per difendere la sua amica, provando a farla ragionare che l’opinione di una singola persona non deve assolutamente influenzarla sul suo modo di comportarsi all’interno del GF Vip, ma deve proseguire dritta per la sua strada.

“Se sono fan di Pier, dovrebbero essere contenti che ha sempre qualcuno qui pronto a sostenerlo” ha osservato Giulia Salemi triste al GF Vip, in quanto non si aspettava che al pubblico da casa arrivasse un simile messaggio del rapporto che c’è tra lei e l’ex velino moro, che ieri ha confidato di essere molto confuso sulla sua ex fidanzata. “Ho già vissuto queste cose e non mi va di rivivermi tutto quanto di nuovo” aveva commentato Giulia negli scorsi giorni, che purtroppo si ritrova faccia a faccia con le sue paure ancora una volta.

Urla fuori dalla casa: “GIULIA SEI UNA SFASCIA COPPIE”

Pierpaolo: “QUI NON CE NESSUNA SFASCIA COPPIE”❤️ #gfvip #prelemi pic.twitter.com/wJYFWIeDZX — giuly BigSister 💝✈️🚨 (@BigSister777) December 22, 2020

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono soltanto amici ed entrambi presi da obiettivi completamente diversi. Lui ha rivelato di avere dei problemi al di fuori, con la sua ex, che vuole chiarire, mentre lei è più determinata che mai a concentrarsi sul suo percorso.