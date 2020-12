Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scatta il bacio al GF Vip: il video

Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 e gli altri concorrenti esultano.

Scatta finalmente il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche se, per il momento, solo sulla guancia. Tanto è bastato, tuttavia, per scatenare l’entusiasmo dei fans, ma anche degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che fanno palesemente il tifo per quella che potrebbe essere la prima, vera coppia della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Da quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa per trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan, Pierpaolo si è avvicinato sempre di più a Giulia e, nelle scorse ore, sul sito del Grande Fratello è apparso un video che sottolinea la complicità tra l’ex velino e l’influencer.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più intimi: Elisabetta Gregoraci è solo un ricordo

Nonostante abbia espresso dubbi sul suo rapporto con Giulia Salemi ammettendo di non voler rovinare il rapporto che sta nascendo, Pierpaolo Pretelli trascorre sempre più tempo in compagnia di Giulia Salemi con cui il feeling è sempre più evidente. Tra i due pare esserci attrazione e gli altri concorrenti hanno notato quanto stiano bene insieme.

Pierpaolo è sempre più premuroso nei confronti di Giulia accompagnandola anche in stanza per darle affettuosamente la buonanotte. Prima di separarsi, i due si sono abbracciati e baciati. Un gesto d’affetto innocuo, ma i commenti degli altri vipponi non si sono fatti attendere.

“Io stavo dormendo, mi sono girata e ho visto Pierpaolo e Giulia che si stavano baciando, abbracciati”, ha commentato Stefania che era in camera in quel momento e ha assistito alla scena.

“Ma non è vero, erano baci amichevoli”, ha puntualizzato Giulia. La Salemi, poi, si è confidato proprio con Stefania ammettendo di non voler essere la seconda scelta di nessuno temendo di poter essere un semplice rimpiazzo di Elisabetta Gregoraci che ha chiuso ufficialmente il suo rapporto con Pierpaolo.

“Mi trovo bene con lui. Ci sono però già passata, sono entrata qua dentrro. So cosa vuol dire infatuarsi, so cosa vuol dire innamorarsi, so cosa vuol dire prendere un abbaglio. Io ho provato tutto. Mi sono innamorata, sono uscita, ho amato e ho sofferto. Non ho voglio di rivivere questa cosa. Non sono la scelta B di nessuno, mi fa brutto“, ha raccontato alla Orlando.