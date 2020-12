Mario Ermito: età, carriera, fidanzata, figli e curiosità sull’attore

Mario Ermito: età, carriera, fidanzata, figli, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sull’attore, ex concorrente del Grande Fratello.

Mario Ermito è un attore italiano che, dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha deciso di studiare per conquistare un posto nel mondo dello spettacolo fino ad approdare su Raiuno come concorrente di Tale e quale Show 2018, ma chi è davvero Mario Ermito? Andiamo a scoprire tutto.

Mario Ermito: età e carriera dell’attore, concorrente del Grande Fratello

Mario Ermito nasce a Brindisi, il 2 ottobre 1991. Sin da giovanissimo mostra una passione per il mondo dello spettacolo e a 19 anni decide di seguire il suo sogno. Lascia così la Puglia e si trasferisce a Milano dove comincia a lavorare come indossatore. Diventa improvvisamente popolare sette anni fa quando partecipa come concorrente al Grande Fratello.

Nonostante la sua indiscutibile bellezza, Mario non riuscì a restare nella casa abbandonando il reality dopo due settimane. Mario, però, non si è arreso arrivando a lavorare in fiction di successo come Il peccato e la vergogna 2, Non è stato mio figlio, L’onore e il rispetto 5. A settembre 2018 si tuffa, come concorrente, nell’avventura di Tale e Quale Show.

Dal 18 dicembre 2020 diventa un concorrente del Grande Fratello Vip entrando nella casa tre mesi dopo l’inizio del reality e provando ad arrivare fino in fondo dopo la prima esperienza non felicissima quando sognava un futuro nel mondo dello spettacolo che è poi riuscito a conquistare.

Fidanzata e figli dell’ex gieffino

Essendo ancora giovanissimo, Mario Ermito non ha figli. Nella sua vita sentimentale, però, spicca una relazione importante, quella con l’ex Miss Italia, Francesca Testasecca. I due hanno avuto una storia d’amore intensa, durata ben cinque anni. Ad annunciare la rottura sono stati i diretti interessati.

“Ci siamo presi un pausa di riflessione. Attualmente siamo separati per via dei numerosi impegni di lavoro di tutti e due, anche se di base resta l’amore e il sentimento“, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello al settimanale Nuovo TV.

Oggi è fidanzato con Valentina Paolillo.