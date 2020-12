Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini ma lui ha spiazzato tutti con un inedito sfogo sul loro rapporto al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi, fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non è mai stata indifferente a Pierpaolo Pretelli, che man mano ha iniziato ad allontanarsi da Elisabetta Gregoraci, che non ricambiava la sua amicizia speciale, per viversi in maniera più serena il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

I due concorrenti, però, al GF Vip sono sempre più vicini e il loro rapporto non è passato inosservato nemmeno al pubblico del piccolo schermo che spera che prima o poi possano diventare una vera e propria coppia. A sospettare di un loro certo feeling sono stati anche gli altri concorrenti di Alfonso Signorini, che ha ricevuto una bella gatta da pelare, che hanno chiesto all’ex velino moro se per Giulia prova un semplice affetto o qualcosa di più.

Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza su Giulia Salemi al GF Vip, rivelando cosa prova per lei e cosa ha intenzione di fare.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno chiarezza sul loro rapporto al GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha distrutto i sogni del pubblico del piccolo schermo, ammettendo che per Giulia Salemi non prova nient’altro che un semplice sentimento di affatto, ammettendo che c’è sì un bel feeling ma che non ha alcuna intenzione di andare oltre, in quanto avrebbe dei problemi da risolvere nel mondo reale, prima di gettarsi in una nuova relazione.

“Io mi trovo molto bene in compagnia, mi piace come amica“ ha ammesso lui, che ieri è stato consolato da Malgioglio. “Ma con Elisabetta era tutt’altra cosa. Era quasi un punto di riferimento per me, mentre con Giulia ci capiamo al volo” ha proseguito l’ex velino moro. “C’è un’amicizia, dell’affetto. Per carità, non metto in dubbio che lei sia una bellissima ragazza, ma non voglio rovinare il feeling che abbiamo“ ha ammesso.

“Ho paura di rovinare tutto quello che si è creato” ha concluso. “Ci sono delle cose che devo risolvere“ ha aggiunto, facendo riferimento alla madre di suo figlio. “Non voglio tornare con lei, ormai ognuno si è costruito la sua vita”.

Anche Giulia sembra pensarla in questo modo. In quanto ha affermato di aver già vissuto un’esperienza simile con Francesco Monte, che è pronto per tornare nella casa in una vesta inedita, e sa benissimo cosa vuol dire innamorarsi e soffrire sotto l’occhio vigile delle telecamere ed è qualcosa che non vuole assolutamente rifare, sottolineando anche che non vuole essere la seconda scelta di nessuno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vogliono soltanto restare amici, nonostante il pubblico del piccolo schermo, e gli altri concorrenti, siano convinti dell’esatto contrario. Sicuramente, nella puntata in onda questa sera, Alfonso Signorini farà maggiore chiarezza sul loro legame.