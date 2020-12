Elisabetta Gregoraci ha lasciato senza parole Pierpaolo Pretelli durante la diretta del GF Vip, mettendo i puntini sulle I su cos’è successo dopo la sua uscita.

Elisabetta Gregoraci è tornata negli studi del Grande Fratello Vip e durante il corso della serata non poteva non avere un nuovo confronto con Pierpaolo Pretelli. I due da amici speciali erano diventati soltanto amici, ma da quando lei ha lasciato la casa più spiata d’Italia lui sembrerebbe essere rinato, ridendo e scherzando con tutti i suoi compagni di viaggio, mentre la sera prima piangeva per lei.

Questo atteggiamento non è piaciuto ad Elisabetta, che domani sarà ospite a Verissimo, che lo ha giudicato falso, insinuando che lui abbia recitato il ruolo della vittima.

“Quando c’ero io facevi la scena e piangevi. Non appena sono uscita hai iniziato a ridere, questo era tutto l’interesse e la sofferenza che provavi per me” ha esordito la conduttrice. Tale confessione non è piaciuta a Pierpaolo, che ha ricevuto una vera e propria batosta in diretta al Grande Fratello Vip. Tanto da farlo sbroccare come non mai prima d’ora.

Pierpaolo Pretelli deluso da Elisabetta Gregoraci: “Ci sono rimasto male”

“Non mi eri totalmente indifferente”… Pierpaolo ricorda ad Elisabetta che la sua presenza in casa era, per lui, totalmente destabilizzante. Dal canto suo, Elisabetta si meraviglia del suo cambiamento… #GFVIP pic.twitter.com/BdhsPMjltd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Pierpaolo Pretelli ha ribadito di non essere stato falso nei confronti di Elisabetta Gregoraci, in quanto erano semplicemente amici, come ribadito più volte da lei, e non qualcosa di più per cui stare male. Accusando, a sua volta, la conduttrice di essere sempre stata poco chiara nei suoi confronti.

“Tu facevi i Battiti Live, tutte le scenette e poi vieni a fare la morale a me? Tu non sei mai stata chiara con me“ ha ribadito Pierpaolo, visibilmente deluso da quanto ascoltato in diretta. “Io sono sempre stata molto chiara nei tuoi confronti. Ti ho sempre detto che da parte mia c’era un’amicizia. Tu prima piangi, quando me ne vado mi lascio un bigliettino in valigia e poi dici che senza di me è stata una liberazione, ma dai” si è lasciata andare Elisabetta, che ufficialmente tornata alla vita di sempre.

Pierpaolo ha ribadito che lui non è assolutamente stato falso, ma si è semplicemente comportato come un ragazzo della sua età, senza essere falso o doppiogiochista, ma la Gregoraci non è sembrata essere molto convinta delle sue parole, visto che lui è apparso visibilmente irritato.

Quando salti il capitolo più lungo del libro che devi studiare per l’esame… 😂 #GFVIP pic.twitter.com/XritxECYLb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nonostante l’incomprensione avvenuta in diretta, ci hanno tenuto a ribadire che nonostante tutto dopo la fine del GF Vip sono pronti a costruire un’amicizia tra loro. Amicizia che c’è già, ma chissà se riuscirà a durare fino a febbraio e oltre, visto che le incomprensioni non sembrerebbero essersi dissolte del nulla. Staremo a vedere cosa accadrà tra i due ex amici speciali.