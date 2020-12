Dawson’s Creek sbarca anche su Netflix: la serie cult ha più di vent’anni e per molti sarà un bel tuffo nel passato

Ventidue anni fa il primo appuntamento sul set, nel 2000 la prima puntata trasmessa anche in Italia e da allora è diventata una serie cult. E adesso Dawson’s Creek è pronto per tornare anche su Netflix che ha ufficializzato la notizia attesa da tutti.

Dal 15 gennaio 2021 infatti sulla piattaforma streaming saranno disponibili tutte le sette stagioni della serie tv, che ha lanciato Katie Holmes e Michelle Williams, James Van Der Beek e Joshua Jackson. Un tuffo al cuore per tutti quello che di fatto hanno sostituito nel loro cuore quello che aveva rappresentato Beverly Hills 90210 e che l’hanno messa in concorrenza con The O.C. e non solo.

Dawson’s Creek arriva il 15 gennaio su Netflix e questa è la faccia che farete guardando gli episodi più spaccacuore. pic.twitter.com/bp1u2YroXa — Netflix Italia (@NetflixIT) December 22, 2020

Un salto all’indietro nel tempo per chi conosce la serie, una piacevole scoperta per chik invece non ha mai visto nessuna puntata. La serie in Italia è finita nel 2003, ppoi è stata riproposta diverse volte (l’ultima nel 2018 su Sky Atlantic in occasione del vemntennale del primo episodio). Ma un po’ come Una mamma per amica, è un classicone che nessuno di noi vuole perdersi.

Il timido Dawson e la sua passione per il cinema, la secchiona Joey che non si decide mai, la ribelle Jen che alla fine risulta anche il personagio meglio riuscito, l’esuberante Pacey. Ragazzi come tanti, per una storia che ancora oggi risulta vincente. E fu anche la prima serie tv a sdoganare un bacio omosessuale in prima serata.

Dawson’s Creek

Oggi James Van der Beek recita ancora ma senza lo stesso successo ed è anche padre di cinque figli. Katie Holmes invece è ricordata soprattutto per il suo matrimonio con Tom Cruise (che è anche papà di sua figlia Suri). Michelle Williams è stata candidata per 4 volte all’Oscar, ha vinto un Golden Globe e ha due figli (uno dal primo grande amore, il collega Heath Ledger). Joshua Jackson è stato protagonista di altre serie tv amatissime come Fringe e The Affair. Ma per tutti sono rimasti i ragazzi di Capeside.

Dawson’s Creek, la reunion 20 anni dopo aveva fatto battere il cuore di molti fans. Adesso su Twiietr sono tantissimi quelli che aspettano il via della serie su Netflix.

Adesso manca solo the O.C. 😍 — ~KekkaW.~ (@__Kekka___) December 22, 2020

SE SEGUITE DAWSON’S CREEK SE NON L’AVETE ANCORA VISTA O AVETE INTENZIONE DI FARE L’ENNESIMO REWATCH DELLA VOSTRA VITA VI PREGO AGGIUNGETEMI CHE RICAMBIO ISTANTANEAMEMTE CHE LA DOBBIAMO COMMENTARE TUTTI INSIEMEEEEEEEEE — claudia💡⛈ (@arrogantdikhead) December 22, 2020

FINALMENTE 🎉🎊🎊🎊✈✈✈

Ora aspettiamo OTH, Buffy e Beverly Hills 90210

Grazie — Travelling with you 🌠 I love it (@zialeti04) December 22, 2020