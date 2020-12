Tommaso Zorzi e Alberto Urso, Signorini precisa: “E’ una cosa reciproca”

Tommaso Zorzi e Alberto Urso si conoscevano molto prima dell’ospitata di lui al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, poco prima della diretta di ieri, ha raccontato ogni cosa.

Tommaso Zorzi piace tanto al pubblico del piccolo schermo non solo per essere un ragazzo molto simpatico, ma anche per la sua dote di dire sempre quello che pensa. Dote rara al giorno d’oggi, soprattutto nella casa del GF Vip, dove la strategia e il buonismo le fanno da padroni, ma non per lui.

Nelle scorse ore, prima della diretta, era stato annunciato l’ingresso di Alberto Urso e Arisa nella casa e gli utenti della rete si sono subito attivati per scoprire se anche questi due ospiti avessero qualcosa a che fare con i vipponi e manco farlo apposta qualcosa è sbucato fuori. Cosa?

Alberto Urso e Tommaso Zorzi non si sopportano. A provarlo è stata una breve clip dell’influencer spuntata in rete, in cui commentava in maniera poco positiva le doti del cantante. A riprendere il tutto è stato anche Alfonso Signorini al GF Vip Party, dove non solo ha confermato che tra loro non scorre buon sangue ma che avevano preparato perfino un confronto tra loro, ma qualcosa non è andato come previsto.

Tommaso Zorzi e Alberto Urso: Signorini annuncia lo scontro ma qualcosa va storto

Alfonso Signorini, poco prima della diretta, aveva annunciato al pubblico della rete che era a conoscenza della reciproca non simpatia di Tommaso Zorzi e Alberto Urso e che aveva indagato per saperne di più, assicurando che non avrebbe fatto passare tutto in sordine, nonostante lo speciale clima natalizio che si intendeva trasmettere al pubblico del piccolo schermo.

“Ho avuto anche io modo di vedere il video di Tommaso contro Alberto” ha rassicurato il conduttore, che ieri ha bacchettato Antonella Elia in diretta. “Secondo voi potrei mai far passare tutto in sordine? Non posso assolutamente perdermi un momento del genere“ aveva rassicurato Alfonso Signorini. “Ci sarà del sangue anche perché l’antipatia non è di certo a senso unico. Pure Alberto non tollera Tommaso” ha poi concluso, ma questo tanto atteso confronto non ha mai visto la luce.

Le dichiarazioni di Alfonso aveva fatto ben sperare il pubblico del piccolo schermo, che si aspettavano un po’ di pepe durante la diretta di ieri sera oltre che a qualche canzone natalizia, ma il loro desiderio di trash non è stato pronto assecondato. Il motivo di tale scelta non è stato però rivelato, ma molto probabilmente il cantante voleva offrire soltanto la sua esibizione come show della serata.

Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

Il pubblico del Grande Fratello Vip ora è più curioso che mai di sapere tutti i retroscena del rapporto tra Alberto Urso e Tommaso Zorzi al GF Vip, sospettando che anche il cantante abbia avuto modo di poter vedere il video che è circolato nelle scorse ore in cui il concorrente di Alfonso Signorini dipingeva la sua musica in maniera poco carina, ma purtroppo o per fortuna i gusti sono personali e vanno sempre rispettati.