Mario Ermito smaschera Adua Del Vesco, durante la notte, al Grande Fratello Vip 2020, spunta tutta la verità.

Tra Mario Ermito e Adua Del Vesco c’è stato uno scambio di messaggi durante la scorsa estate che ha fatto trapelare un reciproco interesse. Tutto sarebbe accaduto durante un periodo di crisi tra Adua e il fidanzato Giuliano. Entrambi single, dopo essersi piaciuti dal primo incontro, i due hanno ricominciato a parlare.

Ermito, in particolare, non ha mai nascosto di averci provato con Adua al punto da essersi pentito di non averle chiesto immediatamente il numero mentre la Del Vesco, dopo aver scoperto lo scambio di messaggi tra Mario e Sonia Lorenzini, non nasconde un pizzico di gelosia.

Durante la notte, Mario e Adua hanno discusso a lungo dell’argomento. Ermito ha così chiesto alla Del Vesco il motivo del suo fastidio nello scoprire il suo rapporto con Sonia esortandola a portare rispetto al fidanzato Giuliano.

Adua Del Vesco gelosa di Mario Ermito: “Da donna, mi ha dato fastidio sapere che avevi scritto nello stesso periodo a Sonia Lorenzini”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021, Mario Ermito e Adua Del Vesco che ha anche pesantamente discusso con Sonia Lorenzini, hanno parlato del loro rapporto.

“Sono molto lusingato dai commenti delle ragazze. Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa durante la nostra prima fiction. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero. Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia”, ha spiegato l’attore.

“Questa estate ci siamo scritti perché io non stavo più con Giuliano, ci eravamo lasciati”, ha aggiunto la Del Vesco.

Dopo la puntata, tra i due attori c’è stato un chiarimento sull’accaduto. “Volevo capire se ti scrivevi con lei (Sonia Lorenzini ndr) mentre scrivevi con me”, ha detto Adua.

“Anche se fosse stato vero, cosa te ne frega? Sei fidanzata Ci siamo scritti per tre giorni. C’è stato un reciproco interesse, ma poi ho scoperto dalle foto sui social che eri tornata con Giuliano. Ti vedo serena e felice ed ero felice per te”, ha aggiunto Mario.

“Io sono una persona libera e posso scrivermi con chi voglio”, ha aggiunto Ermito. “Anch’io lo ero in quel momento”, ha replicato Adua. “Ora però dovresti portare rispetto a Giuliano e rivangare qualcosa del passato. Provo un affetto molto forte per te ma ho rispetto delle persone fidanzate”, ha concluso Ermito.