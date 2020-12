Antonella Elia non le manda a dire: batosta in diretta per Pietro Delle Piane

Antonella Elia, durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciata al suo ex Pietro Delle Piane, non mandandogliele di certo a dire.

Antonella Elia non le manda di certo a die. Tant’è che uno dei personaggi più amati del piccolo schermo proprio per questo motivo. Proprio perchè nel bene o nel male dice sempre ciò che pensa.

In particolar modo durante il corso di questa diretta, quando Alfonso Signorini ha dedicato un momento a Pierpaolo Pretelli, che è ancora confuso sui sentimenti che prova nei confronti della madre di suo figlio, lei è intervenuta, consigliando ai vipponi della casa più spiata d’Italia di non spingere il concorrente nelle braccia della sua ex in quanto le minestre riscaldate non funzionano mai.

Il padrone di casa è prontamente intervenuto, facendo notare ala sua fedele opinionista che forse lei non si stava rivolgendo a se stessa ma alla sua storia con Pietro Delle Piane, giunta al capolinea dopo alcuni tentativi di ricostruire il rapporto, dopo la loro partecipazione a Temptation Island.

Alfonso Signorini bacchetta Antonella Elia: “Ti conosco troppo bene io”

Antonella Elia, non appena è intervenuto pronto a bacchettarla, non ha smentito quanto affermato da lui, anzi, ma ha iniziato a ridere, quasi come a voler confermare quanto rivelato da lui durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip. Ma cosa ha detto per esattezza la Elia?

“Onestamente non credo nelle minestre riscaldate“ ha esordito l’opinionista. “Se una cosa non ha funzionato in passato, non funzionerà nemmeno oggi. Non bisogna concentrarsi soltanto sui bei ricordi passati insieme, ma bisogna guardare la realtà così com’è” ha poi concluso. “Io non tornerei mai sui miei passi, non funziona il brodo, la minestra riscaldata. Fatelo ragionare a Pierpaolo” ha aggiunto.

“Tu non stai parlando di Pierpaolo, ma della tua vita” ha replicato Alfonso Signorini ad Antonella Elia, che subito dopo la squalifica ha ricevuto una frecciata da Filippo Nardi. “Io ti conosco troppo bene a te, lo so a chi ti riferivi. Stai parlando della tua relazione e vuoi far arrivare un determinato messaggio a casa” ha concluso malizioso, trovando un certo consenso da parte della Elia, quasi come se volesse confermare quanto detto da lui: le parole di Antonella erano rivolte al suo ex Pietro Delle Piane.

Evidentemente lei non è riuscita a superare quanto è accaduto durante l’esperienza a Temptation Island, che ha visto l’attore aver pronunciato spiacevoli frasi nei confronti di quella che era la sua amata, ma che ora non lo è più.

Una belva. Non so cosa succederà stasera al #gfivp ma questo è il mio stato d’animo… (per più di una questione peraltro…. pic.twitter.com/kfOtCQWVXR — Antonella Elia (@EliaAntonella) December 18, 2020

Antonella Elia al GF Vip ha rivelato al pubblico del piccolo schermo che la sua relazione, esposta anche nella precedente nel reality show di canale 5 quando lei era una concorrente e non un’opinionista, è giunta al capolinea e che non c’è alcuna probabilità che possa tornare sui suoi passi e perdonare Pietro Delle Piane.