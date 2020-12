By

Filippo Nardi rompe il silenzio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020: le scuse e il durissimo attacco ad Antonella Elia.

Filippo Nardi rompe il silenzio dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 tornando sui social prima per scusarsi e poi per rispondere ad Antonella Elia che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha criticato duramente il suo atteggiamento nella casa di Cinecittà.

Dopo aver ascoltato le parole che la Elia ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin, Nardi ha pubblicato un durissimo messaggio tra le storie di Instagram.

Filippo Nardi attacca Antonella Elia: “

Dopo essersi scusato in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 durante la quale è stato squalificato, Filippo Nardi ha ribadito le proprie scuse su Instagram.

“Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti – ha scritto Filippo Nardi su Instagram – peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti“.

Di Filippo Nardi e delle frasi che ha pronunciato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato Antonella Elia nell’intervista rilasciata a Verissimo nella puntata trasmessa il 19 dicembre.

«Sono disgustata, è inaccettabile che in una società, che si definisce evoluta, ci sono personaggi che si nascondono dietro l’apparenza, per poi ricoprire di frasi ignobili una signora. Un uomo che ha perso la nobiltà e la dignità, pensava di fare ironia forse, ma trovo sia disgustoso fare ironia di bassa lega, perché magari nascondi degli insulti feroci. Sembrava uno schifo di gioco sessuale, ci vuole una bassezza umana e culturale e inenarrabile per dire certe cose. Questa è la decadenza morale che molte volte si riscontra negli uomini», ha detto la Elia ai microfoni di Silvia Toffanin.

La replica di Nardi non si è fatta attendere.

Con la storia che vedete qui in alto, Nardi ha risposto immediatamente ad Antonella Elia. Nei prossimi giorni, l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 e il conte avranno modo di confrontarsi e chiarire le rispettive posizioni o la Elia sceglierà di non tornare sull’argomento?