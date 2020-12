Quando tagliate aglio e cipolla le vostre mani hanno un odore sgradevole? Scopriamo come eliminare la puzza con rimedi efficaci.

In cucina si possono preparare diverse pietanze, quindi occorrono diversi ingredienti, ma quando si maneggiano cipolla e aglio si può andare incontro a odori forti sulle mani.

Si sa che sono ingredienti davvero indispensabili per la preparazione di diverse ricette, perchè insaporiscono i diversi piatti, anche se tutti non gradiscono. Purtroppo maneggiandoli si può ritrovare con le mani che puzzano, infatti l’odore è forte e soprattutto molto sgradevole. Ma ci sono dei metodi facili ed efficaci per eliminare l’odore in poco tempo. Ecco i trucchi da utilizzare quando le mani puzzano di aglio e cipolla.

Le mani puzzano di aglio e cipolla? Ecco come risolvere il problema

In cucina quando si cucinano diversi piatti necessitano dell’aggiunta di spezie, erbe e condimenti che rendono ancor più gustoso e particolare il piatto. Ma se sono aglio e cipolla come si può rimediare? Si sa che quando si sbucciano, affettano o si tagliano a pezzetti si può andare incontro a mani che hanno un odore sgradevole.

Abbiamo la soluzione facile e veloce quando le vostre mani puzzano di aglio e cipolla scopriamo quale.

-Dentifricio: in particolar modo quello alla menta e fluoro. Basta metterne un pò dopo aver lavato le mani, strofinate e poi sciacquate bene.

-Limone e aceto bianco: il classico e infallibile metodo per eliminare il cattivo odore. Tagliate il limone a metà, passateci in mezzo le dita per eliminare l’odore di aglio e cipolla, poi lavate le mani, stessa cosa fate con l’aceto.

-Foglie di menta: sfregate tra le mani energicamente, oppure tenete strette tra le mani le foglie per un pò. L’odore forte della menta allontanerà subito il cattivo odore di aglio e cipolla.

-Aceto di vino e olio di oliva: miscelate bene e poi distribuite sulle mani e lavate le mani con acqua calda con un detergente neutro.

-Sapone di Marsiglia e caffè in polvere: il sapone è detergente che rilascia un odore gradevole, ma non è utile solo per la pulizia del bucato, ma anche per eliminare gli odori forti. In una terrina mettete il caffè in polvere e un pò di sapone di Marsiglia, un connubio perfetto per rimuovere il cattivo odore. Basta strofinare tra le mani. Potete anche prepararlo voi a casa il sapone di Marsiglia.

-Scrub con sale: preparate in una ciotola uno scrub, mettete circa 15 ml di sapone liquido per stoviglie con 20 g di sale. Mescolate otterrete una crema granulosa che applicherete sulle mani, strofinate energicamente. Lasciate tra le mani e poi sciacquate sotto acqua corrente. Il sale va bene quello marino o rosa dell’Himalaya.

Consigli da seguire

Dopo avere eliminato l’odore forte dalle mani con rimedi naturali ed efficaci è opportuno porre maggiore attenzione, ecco come.

Soluzione facile e veloce, indossare i guanti ogni volta che si taglia l’aglio e cipolla, oppure utilizzare degli utensili o grattugia per affettarli o tritare.

Adesso ponete attenzione quando utilizzare cipolla e aglio in cucina!