E’capitato a tutti di ritrovarsi con dei mal di testa forti e fastidiosi, ma come si possono alleviare? Scopri la soluzione efficace e veloce.

Il mal di testa di tormenta e non riesci a fare nulla?

E’ capitato a tutti di ritrovarsi in questa situazione, purtroppo il mal di testa è un vero e proprio fastidio che interessa diverse persone. Il problema potrebbe essere transitorio, ma talvolta sono cronici, non vanno mai sottovalutati, parlatene sempre il parere medico, se sono frequenti e molto forti.

Il mal di testa potrebbe essere talmente forte da rendere difficile anche svolgere le normali attività giornaliere. Le cause del mal di testa possono dipendere da cause differenti, ma le donne a volte sono maggiormente esposte, soprattutto durante il periodo mestruale e premestruale. Scopriamo come attenuare i mal di testa con rimedi naturali ed efficaci.

Ecco come alleviare il mal di testa con rimedi naturali

Il mal di testa può interessare tutti, in particolar modo le donne si trovano nella fase premestruale o mestruale. Ma ci sono condizioni particolari come ansia, sinusite, cervicalgia, intolleranze alimentari, mal di denti che possono causarlo.

In caso di mal di testa forte come si può attenuare in modo naturale? Sicuramente la prima cosa da fare è non sottovalutare il problema, è opportuno parlarne con il medico che saprà consigliarvi al meglio come intervenire. I rimedi naturali come quelle delle nostre nonne sono efficaci ma non sempre utili. Dopo aver parlato con il vostro medico, provate ad attenuare il mal di testa forte con questi rimedi naturali.

-Zenzero: la radice è davvero utile per attenuare i mal di testa soprattutto quando il dolore è intenso. Mettete un cucchiaino di polvere di zenzero in una tazza di acqua tiepida e poi bevete.

-Tisana: un rimedio classico delle nonne che riscuote sempre gran successo in caso di mal di testa. Si prepara in poco tempo è un vero e proprio toccasana per alleviare il mal di testa. Basta acquistare in erboristeria la camomilla, lavanda, e valeriana, chiedete sempre al vostro erborista la posologia per non ricadere in errori. Riscaldate l’acqua e poi mettete in infusione le erbe, bevete. Se il mal di testa è accompagnato anche dalla tosse, potete optare per una tisana al miele, sciogliete un cucchiaino in una tazza di acqua calda.

-Impacchi caldi con il sale: se volete attenuare il mal di testa potete provare con degli impacchi di sale caldo. Provate a riscaldare il sale grosso, poi lo mettete su un asciugamano di lino e applicate sui setti nasali. Il calore fa sciogliere il muco e lo fa fuoriuscire in fretta, attenuando il mal di testa. Perchè il mal di testa può dipendere anche da un forte raffreddore.

-Suffumigi: se il mal di testa dipende da congestione nasale è un rimedio efficace. Non è poi così difficile, basta inalare il vapore. Mettete a bollire dell’acqua e unite poi delle foglie di eucalipto o dell’olio tea tree. Abbassate la testa, respirate i fumi, ma per un risultato perfetto, ricordate di coprire la testa con un panno asciutto, così da non disperdere i fumi.

-Ghiaccio: se il mal di testa è troppo forte, provate a fare degli impacchi con il ghiaccio. Mettete in una federa e poi applicate sulla fronte, tenete per almeno 10 minuti, in questo modo si attenuerà il mal di testa.

-Patate o limone: sbucciate le patate e tagliate a fettine, lasciatele in frigo per un’ora, poi le mettete su un fazzoletto di lino o strofinaccio. Anche delle fette di limone sono efficaci, legate intorno alla testa e riposatevi. Il limone è un alimento che ha degli straordinari benefici, scopri quali.

Ricordate che in caso di mal di testa è opportuno riposarsi e non stressarsi ulteriormente. Se avete avuto una giornata intensa e pesante, provate a riposarvi un pò quando rientrate a casa. Prima di stendervi sul divano provate a fare un bagno rilassante e caldo, poi spegnete le luci e riposatevi ma senza dormire troppo.

Parlatene sempre con il medico, questi sono consigli che non sempre sono efficaci per tutti.